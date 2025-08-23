Nghệ An cấm biển ứng phó với bão số 5

TPO - Để ứng phó với bão số 5 (Kajiki), Nghệ An cấm tàu thuyền hoạt động trên biển từ 5 giờ sáng 24/8.

Chiều 23/8, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Nghệ An ban hành công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi trong bão Kajiki.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ sáng 24/8.

Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ cùng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao lãnh đạo các xã, phường ven biển, Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan sử dụng mọi phương tiện, biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến của bão Kajiki, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị thông báo, hướng dẫn 301 phương tiện/1.208 lao động đang hoạt động trên biển di chuyển vào nơi neo đậu an toàn; tổ chức chằng chống nhà cửa, lồng bè nuôi trồng thủy sản và di dời người dân lên bờ trước khi bão đổ bộ.

Đến 10h ngày 23/8, toàn tỉnh có 2.501 phương tiện/10.638 lao động neo đậu tại bến; 415 phương tiện/2.599 lao động còn đang hoạt động trên biển đều giữ liên lạc thông suốt và nắm chắc thông tin về bão, không có tàu thuyền nào nằm trong vùng nguy hiểm.

Đoàn thanh niên xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An giúp người dân gia cố lồng bè trước khi bão số 5 đổ bộ chiều 23/8

Bộ đội Biên phòng Nghệ An huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 8 xuồng và 30 xe ô tô sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 25/8, bão Kajiki ảnh hưởng đến đất liền ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị với gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kajiki, từ đêm 24/8 đến hết 26/8, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi mưa trên 600mm.