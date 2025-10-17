Ngày Thẻ Việt Nam 2025: Cơ hội "săn vé" miễn phí xem đêm nhạc Chạm Việt Nam

HHTO - Hoạt động "mua báo - đu fest" đêm nhạc Chạm Việt Nam đã kết thúc. Nhưng các "bác iu" đừng buồn vì cơ hội "săn vé" vẫn còn cho những ai đến trải nghiệm tại "Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival".

Giờ hẹn là 9h sáng 16/10, nhưng từ khoảng 8h sáng đã có không ít bạn trẻ có mặt tại Tòa soạn báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội) để chớp cơ hội là người sớm nhất sở hữu tấm vé đến với đêm nhạc Chạm Việt Nam.

Đông đảo Gen Z xếp hàng dài ngay ngắn và chỉ sau khoảng 2 tiếng, toàn bộ số báo Hoa Học Trò 1467 tặng kèm vé đêm nhạc đã "hết veo" dù ban tổ chức dự kiến tổ chức hoạt động từ 9h - 17h ngày 16/10.

﻿﻿ ﻿﻿

Nếu "hụt nguyện vọng" khi "mua báo - đu fest" cùng Hoa Học Trò, bạn cũng đừng buồn vì cơ hội đến với Chạm Việt Nam vẫn còn. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn một lượng vé gửi đến đại diện FC của các nghệ sĩ biểu diễn. Vì thế, các "quạt" hãy theo dõi thông tin từ các fanpage lớn để kịp đăng ký nhận vé.

Ngoài ra, Gen Z có thể đến săn vé tại gian hàng Napas tại sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025 và chia sẻ bài viết trên các kênh social trực thuộc hệ sinh thái Napas. Khán giả tham gia cuộc thi “Chạm vào sự thật, cảnh giác lừa đảo”, đấu trí cùng bộ game siêu cuốn trong khu công nghệ tại sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival cũng có cơ hội nhận vé miễn phí.

Chi tiết về các "tọa độ" "săn vé" đêm nhạc Chạm Việt Nam tại hình bên dưới.

Dàn nghệ sĩ góp mặt tại "Chạm Việt Nam", giờ "lên nhạc" là 18h30 ngày 19/10.



Quy định chung và các vật dụng nên/ bị cấm tại đêm nhạc.