Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngày Quốc tế nam giới 19/11, Hội Nông dân Quảng Ngãi chi tặng 500.000 đồng/ người

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định chi hỗ trợ 500.000 đồng cho toàn bộ nam cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, theo quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành.

Ngày 19/11, ông Nguyễn Quang Thủy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhân Ngày Quốc tế nam giới 19/11, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho nam cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan mỗi người 500.000 đồng.

“Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, mỗi năm hỗ trợ cho nam cán bộ, công chức và người lao động một lần vào ngày 19/11. Còn nữ cán bộ, công chức và người lao động được 2 lần vào ngày 8/3 và 20/10”, ông Thủy nói.

1859625435320621612.jpg
Trụ sở Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, chủ trương trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh; quy chế hoạt động của Ban Công tác nông dân; nghị quyết của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời, căn cứ kết luận cuộc họp lãnh đạo ngày 17/11 và theo đề nghị của Ban Công tác Nông dân Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Quang Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định chi hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/người cho nam cán bộ, công chức và người lao động thuộc cơ quan Hội Nông dân tỉnh nhân Ngày Quốc tế nam giới 19/11.

Nguyễn Ngọc
#Hỗ trợ nhân ngày Quốc tế Nam giới #Chính sách hỗ trợ cán bộ nông dân #Quy chế chi tiêu nội bộ Hội Nông dân #Hỗ trợ tài chính cho cán bộ công chức #Chương trình hỗ trợ dân tộc thiểu số #Hành động nhân ngày 19/11 #Chính sách hỗ trợ đất đai và phương tiện xanh #Quyết định tài chính của Hội Nông dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục