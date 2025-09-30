Làm rõ clip trưởng khu phố ở TPHCM trả lại tiền hỗ trợ COVID-19

TPO - Ngày 30/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông trả lại 2 triệu đồng hỗ trợ COVID-19 từ nhiều năm trước cho một tổ trưởng dân phố ngay tại trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa (TPHCM), gây nhiều ý kiến trái chiều.

Tối 30/9, trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa xác nhận clip trên ghi lại sự việc diễn ra tại trụ sở UBND phường.

Người trả tiền là ông N.H.T (nguyên Trưởng khu phố 8, nay thuộc phường Bình Hưng Hòa), còn người nhận là ông N.V.E (Tổ trưởng tổ 170, khu phố 78).

Hình ảnh ông T. trả lại số tiền hỗ trợ COVID-19 tại UBND phường.

Theo lãnh đạo phường, trong thời gian dịch COVID-19, các tổ trưởng, tổ phó dân phố từng nhận hỗ trợ 2 triệu đồng từ chính quyền. Sau đó, ông T. vận động mọi người đóng góp lại khoản hỗ trợ 2 triệu đồng mà chính quyền chuyển cho mỗi người để mua cồn, vật tư y tế, phát gạo và bồi dưỡng lực lượng chống dịch.

Sau dịch, do khoản thu chi này không có chứng từ, UBND phường Bình Hưng Hòa A cũ đã đề nghị ông T. hoàn trả lại tiền. Ông T. đã hoàn trả cho hầu hết tổ trưởng, tổ phó, chỉ còn sót ông E. nên ông E. gửi kiến nghị.

Ngày 26/9, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Bình Hưng Hòa đã mời hai bên đến làm việc và ông T đã trả lại đủ 2 triệu đồng.

Theo UBND phường, buổi làm việc diễn ra công khai, có sự chứng kiến của chính quyền. Tuy nhiên, con gái ông E đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội, dẫn đến nhiều bình luận trái chiều.

Clip vụ việc

Lãnh đạo phường cho biết đã xử lý vụ việc theo quy định và khẳng định khoản tiền hỗ trợ không bị thu hồi mà do vận động tự nguyện trong thời điểm dịch bệnh.