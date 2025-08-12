Nên có tua concert quốc gia

TP - Tối 10/8, sân vận động quốc gia Mỹ Đình được hơn 50.000 khán giả (chưa kể ngoài sân) nhuộm sắc bằng đồng phục cờ đỏ sao vàng. Hàng vạn người, từ cựu binh tóc bạc đến thế hệ gen Z rưng rưng hát Quốc ca không chỉ đẹp mà còn chạm tới trái tim. Nhiều người đề xuất, vì sao chúng ta không biến những concert như Tổ quốc trong tim thành thường xuyên hơn?

Khán giả đề xuất tua lưu diễn

Với sân khấu hình chữ V cao 26m, công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại, cùng phần dàn dựng thành “bản trường ca” xuyên suốt 80 năm lịch sử, Tổ quốc trong tim là concert quốc gia tầm vóc. Sự kết hợp tinh tế giữa ký ức và hơi thở đương đại bằng những ca khúc cách mạng bất hủ, từ Mười chín tháng Tám, Đoàn vệ quốc quân, đến những sáng tác trẻ Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Một vòng Việt Nam… khiến khán giả mọi lứa tuổi đều được “chiều chuộng”.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ: “Chúng tôi không muốn dựng một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà tạo ra không gian để khán giả thực sự sống trong câu chuyện của dân tộc. Khi mỗi người tự hỏi mình đang làm gì để xứng đáng với hai tiếng Tổ quốc, thì nghệ thuật đã hoàn thành sứ mệnh”.

Thành công của chương trình thể hiện rõ trước cả khi buổi diễn bắt đầu. Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả, nhưng thực tế con số vượt 50.000. Chúng tôi có mặt ở sân vận động từ 4h chiều nhưng phải đến hơn 7h mới vào được đến khán đài. Ngay cả khi chương trình bắt đầu được khoảng 20 phút, vẫn có những dòng người tiếp tục đổ vào. Ở vòng ngoài, một đồng nghiệp của tôi thông báo: “Không thể chen được, bên ngoài vẫn có cả ngàn người đang chờ”.

Ngọc Linh, một khán giả tại chỗ, nói trong xúc động: “Chưa bao giờ tôi được sống trong một không gian âm nhạc hào hùng đến thế. Tôi càng thêm tự hào và biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh để đổi lấy hòa bình hôm nay”.

Trên mạng xã hội, hashtag #ToQuocTrongTim nhanh chóng leo top tìm kiếm. Nhiều bình luận kêu gọi “hãy tổ chức thường xuyên những concert như thế này, để người trẻ cảm nhận rõ hơn về lịch sử và trách nhiệm của mình”. Một số khán giả ở các tỉnh khác tỏ ý tiếc nuối vì không thể tới Hà Nội dự trực tiếp, đề xuất “nên có tua lưu diễn tới các thành phố lớn”.

Theo TS Nguyễn Thu Giang (Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội), các chương trình như Tổ quốc trong tim giữ vai trò đặc biệt trong bối cảnh đời sống giải trí ngày càng đa dạng và cạnh tranh: “Không gian âm nhạc kết hợp lịch sử có sức lan tỏa mạnh mẽ vì chạm vào cảm xúc sâu thẳm của con người. Trong thời đại mạng xã hội, người trẻ có thể tiếp nhận thông tin nhanh nhưng lại dễ quên, thì những trải nghiệm tập thể, trực tiếp như thế này giúp ghi dấu lâu dài hơn”.

Kỳ vọng về một “lễ hội tinh thần” thường niên

Có ý kiến cho rằng, trong thời đại bùng nổ các loại hình giải trí, các concert mang tính chính luận sẽ khó hút khán giả trẻ. Nhưng thực tế Tổ quốc trong tim đã chứng minh điều ngược lại. Trong 9 phút đầu tiên mở đăng ký, hệ thống đã ghi nhận hơn 3 triệu yêu cầu khiến cổng phân phối vé bị quá tải. Nhiều bạn trẻ livestream, quay vlog từ Mỹ Đình và nhận hàng trăm nghìn lượt xem.

Lý giải về sự cần thiết của những “concert yêu nước”, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa cho biết: “Đây là những sự kiện đặc biệt vì vừa giữ gìn, vừa truyền cảm hứng yêu nước một cách sống động. Không chỉ đơn thuần nhắc lại lịch sử, âm nhạc và sân khấu hiện đại giúp thông điệp trở nên dễ đồng cảm, nhất là với giới trẻ vốn quen với hình ảnh và âm thanh trực quan. Những concert như vậy còn tạo ra không gian kết nối cộng đồng hiếm có, để hàng chục nghìn người cùng hát, cùng hòa nhịp, chia sẻ chung một cảm xúc. Điều này, các nền tảng trực tuyến khó có thể bì kịp. Đồng thời, việc phối hợp các ca khúc cách mạng với hòa âm, phối khí mới, mời nghệ sĩ trẻ cùng trình diễn cũng giúp gắn kết tự nhiên giữa truyền thống và hiện đại, tạo cầu nối để các thế hệ khán giả cùng tìm thấy mình trong câu chuyện của Tổ quốc”.

Giây phút xúc động khi hơn 50.000 khán giả cùng hòa giọng hát Tiến quân ca. Ảnh: Như Ý

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình, cho rằng, đây là cách để âm nhạc yêu nước không bị “đóng khung” trong bảo tàng: “Khi ca khúc của mình vang lên với bản phối mới, khán giả trẻ hát theo, tôi thấy rõ thông điệp về hòa bình và đoàn kết vẫn còn nguyên sức sống”.

Ca sĩ Tùng Dương, giọng hát “đinh” và “không cát xê” của Tổ quốc trong tim cũng nhấn mạnh vai trò của sự duy trì: “Một ngọn lửa nếu không được tiếp nhiên liệu thì sẽ lụi. Tôi mong những chương trình thế này được tổ chức định kỳ, để tinh thần đoàn kết và yêu nước không chỉ bùng lên trong một tối”.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, nhà nghiên cứu và phê bình sân khấu, âm nhạc, kiến nghị rằng nếu muốn những chương trình như Tổ quốc trong tim không chỉ gây tiếng vang nhất thời, cần đổi mới nội dung theo hướng mở rộng sang câu chuyện của con người Việt Nam hôm nay, từ nhà khoa học, vận động viên đến những công dân bình thường nhưng âm thầm cống hiến. Bà nhấn mạnh việc đầu tư mạnh cho nghệ thuật và công nghệ, vẫn giữ tinh thần chính luận nhưng sử dụng hình thức dàn dựng hiện đại, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, hiệu ứng 3D, mapping để tạo trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn.

Tổ quốc trong tim là chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn (Báo Nhân Dân, UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức), chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình gồm 23 tiết mục với sự góp mặt của Tùng Dương, NSƯT Đăng Dương, Hà Lê, Thanh Duy, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Suboi, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm…, cùng 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 và các vận động viên tiêu biểu như Quang Hải, Ánh Viên, Lê Văn Công… Vé miễn phí, thiết kế như kỷ vật lưu niệm in bản chép tay Tiến quân ca. Đêm nhạc khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút, thu hút hàng chục nghìn người đến chiêm ngưỡng, khiến đoạn đường trước SVĐ Mỹ Đình đông đúc đến quá nửa đêm.

TS Nguyễn Thu Giang bổ sung rằng, lực lượng tham gia cần được đa dạng hóa, mời nghệ sĩ nhiều thể loại từ nhạc truyền thống, pop, rock đến rap, đồng thời kết hợp với vận động viên, nhân chứng lịch sử, nhà sáng chế… để thông điệp lan tỏa sâu rộng. Bà cũng đề xuất xây dựng chiến lược lan tỏa sau sự kiện thông qua bản thu chính thức, clip ngắn, phim tài liệu hậu trường, và nếu có điều kiện, nên tổ chức theo chuỗi hoặc lưu diễn tới các tỉnh, kết hợp triển lãm, giao lưu, tọa đàm để tạo hiệu ứng cộng hưởng lâu dài.

Nhiều khán giả đề xuất nên thường xuyên có những “concert quốc gia”. Ảnh: Như Ý

“Nếu những concert như vậy được duy trì thành “lễ hội tinh thần” thường niên, gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, chúng có thể trở thành một nét văn hóa đặc trưng, góp phần hình thành truyền thống mới. Mỗi năm, người dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ có một dịp cùng nhau sống trong không khí hào hùng, được “chạm” trực tiếp vào những lát cắt lịch sử và cảm nhận rõ giá trị của hòa bình, độc lập. Khi được tổ chức định kỳ, những concert này sẽ trở thành ký ức tập thể, giống như việc mỗi thế hệ đều có một “bản nhạc” và “một đêm” để nhớ của riêng mình”, nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa nhận định.