Nghệ sĩ đu concert quốc gia

TPO - Chỉ trong 2 ngày, 3 concert âm nhạc diễn ra tại Hà Nội, cùng chung mục đích hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tối 10/8, concert Tổ quốc trong tim diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từ TPHCM ra Hà Nội "đu" concert. Anh được ca sĩ Tùng Dương gọi tên khi trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong chương trình.
NSƯT Kiều Anh hóa trang thành bà già xì tin đi xem ca nhạc. Cô viết: "Tôi đã thử hình dung xem 30 năm nữa mình còn dám đi xem concert không. 74 tuổi con cháu rủ khả năng vẫn đi. Đến nơi thì 50 phút sau mới vào tới sân khấu, đúng là già cả rồi chậm chạp quá".