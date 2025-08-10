Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Nghệ sĩ đu concert quốc gia

Đỗ Quyên

TPO - Chỉ trong 2 ngày, 3 concert âm nhạc diễn ra tại Hà Nội, cùng chung mục đích hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

nguyen-van-chung-2.jpg
nguyen-van-chung.jpg
Tối 10/8, concert Tổ quốc trong tim diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từ TPHCM ra Hà Nội "đu" concert. Anh được ca sĩ Tùng Dương gọi tên khi trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong chương trình.
dan-le.jpg
Gia đình đạo diễn Khải Anh và MC Đan Lê đi xem ca nhạc.
le-quen.jpg
Diễn viên Ngô Lệ Quyên có mặt từ sớm tại sân vận động Mỹ Đình, chờ đón đêm nhạc Tổ quốc trong tim. Cô mặc áo phông, quần jeans kèm phụ kiện là khăn quàng cờ đỏ sao vàng.
vo-ha-tram.jpg
Võ Hạ Trâm chia sẻ khoảnh khắc hai quân nhân trình diễn trong đêm nhạc xin chụp ảnh lưu niệm cùng cô. Trong concert, Võ Hạ Trâm thể hiện nhiều tiết mục như Mẹ yêu con, Khát vọng, Đất nước trọn niềm vui...
manh-truong.jpg
Cùng với concert quốc gia, trong 2 ngày 9-10/8, VTV tổ chức hai đêm nhạc mang tên V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Diễn viên Quốc Trường và vợ "đu" V Concert.
anh-dao.jpg
Vợ chồng diễn viên Anh Đào - Anh Tuấn bày tỏ phấn khích khi hòa chung không khí đại nhạc hội với 25.000 khán giả.
ha-kieu-anh-2.jpg
ha-kieu-anh.jpg
NSƯT Kiều Anh hóa trang thành bà già xì tin đi xem ca nhạc. Cô viết: "Tôi đã thử hình dung xem 30 năm nữa mình còn dám đi xem concert không. 74 tuổi con cháu rủ khả năng vẫn đi. Đến nơi thì 50 phút sau mới vào tới sân khấu, đúng là già cả rồi chậm chạp quá".
quach-thu-phuong.jpg
Diễn viên Quách Thu Phương lên đồ trẻ trung, hào hứng gia nhập "bữa tiệc" âm nhạc V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.
viet-anh.jpg
NSƯT Việt Anh và MC Thái Dũng check-in tại V Concert.
khanh-vy.jpg
"Tôi yêu từng giây phút trong concert này. Quá đã”, MC Khánh Vy chia sẻ.
Đỗ Quyên
#concert quốc gia #nghệ sĩ Việt #Cách mạng Tháng Tám #quốc khánh 2/9 #V Concert #V Fest #Hà Nội

