'Mừng sinh nhật Tổ quốc' theo phong cách concert

TP - Người trẻ nghĩ ra cách nói mới: “Chúc mừng sinh nhật Tổ quốc”, khi đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang tới gần. Hàng nghìn tiếng “Việt Nam” được đồng thanh cất lên trong V Concert Rạng rỡ Việt Nam, sắc cờ Tổ quốc nhuộm đỏ từ sân khấu đến khán đài, khiến nhiều người Việt xa quê hương cũng thốt lên: Tự hào quá, Việt Nam ơi!

Tôn vinh văn hóa Việt

V Concert Rạng rỡ Việt Nam thu hút khoảng 25.000 khán giả. Trên tay mỗi “thượng đế” là cờ đỏ sao vàng kích cỡ mini, trang phục cũng theo trend “yêu nước”. Chính khán giả đã thắp sáng Rạng rỡ Việt Nam.

Chương trình mở màn bằng tiết mục mới tinh Made in Việt Nam. MV Made in Việt Nam mới ra mắt đã nhận được phản hồi tích cực, đánh dấu màn “song kiếm hợp bích” giữa nghệ sĩ trẻ với nghệ sĩ gạo cội. Trên sân khấu Rạng rỡ Việt Nam, NSND Thanh Hoa cùng Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân cùng cất cao tiếng hát ngợi ca nước Việt trong chiều sâu lịch sử, văn hóa: “Ở nơi này bao năm vẫn thế/Những con người chung tay giữ lấy/Vẫn lưu truyền ngàn năm gấm hoa, we made in Việt Nam…”.

NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân mở màn bằng ca khúc Made in Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam ghi nhận sự góp mặt của hai nghệ sĩ gạo cội: NSND Thanh Hoa và “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh. Trước đó, NSND Thanh Hoa đã có những cái bắt tay với nghệ sĩ trẻ gây sốt cộng đồng mạng. Bà cùng Hòa Minzy hòa giọng Tàu anh qua núi ở chương trình Giao lộ thời gian. Trong chương trình Hẹn ước Bắc Nam, họ lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng với Rừng xanh vang tiếng Ta lư. “Khi tôi nhận được lời mời đến làm việc với nhóm của các con, tôi rất ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên, tôi lại suy nghĩ mãi, không hiểu sao mình già thế này mà được một nhóm các bạn trẻ nổi tiếng mời”, bà nói.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh chia sẻ, ông rất vui vì được tái hiện Bắc Bling cùng Hòa Minzy, Tuấn Cry trên sân khấu Rạng rỡ Việt Nam. “Các nghệ sĩ đều tập trung tập luyện hết mình. Tôi tuy tuổi cao nhưng vẫn ra sân khấu từ lúc 9h. 11 rưỡi, tôi “chạy” bài Bắc Bling. 1 giờ trưa nắng như đổ lửa lại “chạy” tiết mục hát văn Cô Sáu sơn trang”, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ. Ông cho rằng, những tiết mục tôn vinh văn hóa Việt trong concert rất cần thiết với khán giả trẻ. “Văn hóa Việt giàu có lắm, khai thác hoài vẫn không cạn. Lớp trẻ trong hội nhập cần giữ được hồn cốt dân tộc mới phát triển bền vững”, ông nói. Xuân Hinh tâm sự, ông “bắt tay” với nghệ sĩ trẻ để nâng người trẻ lên. Những nghệ sĩ gạo cội như ông vui vẻ lui về tuyến sau, làm nền.

Nhịp bước cùng thời đại

Công thức chung cho những đêm nhạc lớn, có sức quy tụ vài chục nghìn khán giả vẫn là: mãn nhãn, mãn nhĩ. Âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu phải “đỉnh nóc kịch trần”. Thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước phải được truyền tải một cách sinh động, đa sắc, mang hơi thở của đời sống đương đại. V Concert không chỉ đưa khán giả khám phá văn hóa Việt giàu có, mà còn đưa họ đến với Việt Nam hôm nay, giàu sức sống, nhịp bước cùng thời đại.

Phương Mỹ Chi khoe thế mạnh của “cô bé hát dân ca” chuyển sang nhạc trẻ qua những ca khúc: Vũ trụ có anh, mashup Lý Bắc Bộ x Đẩy xe bò, Bóng phù hoa, Bài ca đất phương Nam. Hoàng Thùy Linh mang đến “hit” Để Mị nói cho mà nghe, See tình, Kẻ cắp gặp bà già, Bo xì bo. Hồ Ngọc Hà gửi đến loạt mashup Lặng thầm một tình yêu - Mascara; Destiny - Hừng đông - Cây đèn thần. Quang Hùng MasterD làm nóng V Concert với Catch me if you can, Tình đầu quá chén, Thủy triều… Hà Anh Tuấn lại ru khán giả trong khung trời lãng mạn với liên khúc Tháng tư là lời nói dối của em và Tháng mấy em nhớ anh… V Concert khép lại trong liên khúc Nam quốc sơn hà, Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam, Người Việt Nam do Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi thể hiện.

“Kẻ chọc cười dân dã” Xuân Hinh trình diễn hát văn Cô Sáu sơn trang

Một trong những điểm nhấn của chương trình làm bừng cháy trend “yêu nước” là khi Noo Phước Thịnh cất tiếng hát Một vòng Việt Nam và Tự Nguyện. Noo Phước Thịnh hát Tự nguyện gây xúc động với hơn 20.000 khán giả thuộc nhiều tầng lớp. Những ca khúc đi cùng năm tháng mang hơi thở mới nhờ các “ngôi sao” của hôm nay.



V Concert còn có yếu tố kích thích tò mò với sự xuất hiện của đôi Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh. Trước thềm concert, Đen Vâu quảng cáo nhẹ: mang đến Vị nhà. Đặc biệt, lần này, phần giọng nữ do ca sĩ Hoàng Thùy Linh thể hiện, cũng là người mà khán giả đồn đoán là giọng nữ trong MV gốc bấy lâu. Những chiêu hút khách không lố vẫn được khán giả chấp nhận ở những đại nhạc hội được gắn mác “concert quốc gia”.