Nắng nóng gay gắt ở Nam bộ vào cuối tuần

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và một vài nơi ở các tỉnh miền Tây Nam bộ vào cuối tuần với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, ngày hôm qua (15/2), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực Miền Đông và vài nơi trên khu vực Miền Tây Nam bộ với nhiệt độ gia tăng so với ngày 14/2. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, riêng khu vực Biên Hòa (Đồng Nai) có nắng nóng gay gắt (38 độ C).

Dự báo trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và một vài nơi ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Đông từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây có nơi 35-36 độ C . Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12h-16h.

Trong khi đó, tại TPHCM, ngày hôm qua (15/2) đã có nắng nóng xảy ra diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại trạm Tân Sơn Nhất là 36 độ C, Nhà Bè là 35.1 độ C.

Hôm nay và ngày mai, nắng nóng xảy ra diện rộng trên khu vực TPHCM. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C. Dự báo nắng nóng diện rộng tại TPHCM và khu vực Nam bộ có khả năng sẽ kéo dài đến ngày 18/2.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, từ tháng 1 đến tháng 3 là cao điểm mùa khô tại Nam bộ.

Từ tháng 3 đến tháng 5 là thời kỳ có sự chuyển mùa từ mùa khô sang mùa mưa trên khu vực. Tổng lượng mưa thời kỳ này phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN).

Trong đó, vào tháng 3, lượng mưa sẽ thấp hơn TBNN, rất ít mưa trái mùa trong nửa đầu tháng. Nửa cuối tháng, khả năng một vài nơi có những trận mưa rào và dông trái mùa do đối lưu nhiệt địa phương nhưng lượng mưa hầu hết không lớn.