Diễn biến triều cường ở TPHCM và Nam bộ trong những ngày tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, kết hợp với kỳ triều cường đầu tháng Giêng nên mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai vẫn còn ở mức cao trong 24h qua.

Đến 7h sáng nay, 13/2 (mùng 4 Tết), mực nước cao nhất ngày tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,67m (trên BĐ III 0,11m); tại trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) đạt 1,66m (trên BĐ III 0,10m).

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ xuống nhanh trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày duy trì ở mức xấp xỉ hoặc trên BĐ I đến hết ngày mai (14/2).

Ngoài ra, đến 7h sáng nay (13/2), mực nước tại hạ lưu các sông miền Tây Nam bộ cũng đang ở mức cao.

Mực nước tại các trạm Vàm Kênh (sông Cửa Tiểu), trạm Mỹ Thuận (sông Tiền), trạm An Thuận (sông Hàm Luông), trạm Trà Vinh (sông Cổ Chiên) đều vượt Báo động III từ 0,07-0,21m.

Trong 5 ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch miền Tây Nam bộ sẽ xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên Báo động I duy trì đến hết ngày 14/2.

Nắng nóng tại TPHCM trong hai ngày mùng 4 và 5 Tết (13-14/2)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và lệch ra phía đông.

Trên vùng biển phía Đông Nam bộ, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh, từ đêm 13/02 giảm dần cường độ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, vắt qua Trung-Nam Trung bộ hoạt động mạnh và ổn định.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM từ ngày13-14/2 (từ mùng 4 đến mùng 5 Tết), mây thay đổi, không mưa. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng tạo cảm giác khá khó chịu tham gia các hoạt động ngoài trời.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 24-26 độ C.

"Với thời tiết nóng khô xuất hiện vào khoảng buổi trưa đến chiều như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe đồng thời cần đề phòng xảy ra cháy nổ"- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đưa ra khuyến cáo.