Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy

Chiều 25/4, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã chủ trì tổ chức “Hội nghị tăng cường phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy ” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thuỷ (TTATGT, TTXH) trong thời gian tới.

Đến dự có lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đại diện các đơn vị thuộc V01, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an. Tại hội nghị, các đơn vị đã đánh giá kết quả đạt được đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận chỉ ranhững tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, trongđó bao gồm: Nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước trong về đường thuỷ hiện đã cũ, chậm sửa đổi, nhiều nội dung chưa quy định, chưa có chế tài xử lý, chưa theo kịp tình hình thực tiễn hiện nay; Quản lý luồng tuyến, cảng bến, khu neo đậu và nuôi trồng thủy sản còn bất cập; quy định thủ tục chưa phù hợp, thiếu thống nhất, dẫn đến hoạt động không phép, trái phép, tiềm ẩn mất trật tự an toàn giao thông và xã hội. Đào tạo, cấp chứng chỉ chưa phù hợp, nhiều người điều khiển phương tiện thiếu chứng chỉ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; Phương tiện không đăng kiểm, hết niên hạn vẫn hoạt động, bị lợi dụng tụ tập tệ nạn, gây mất trật tự; Phối hợp kiểm tra, kiểm soát còn lỏng lẻo, chưa xử lý triệt để vi phạm phương tiện, bến bãi; Chưa số hóa dữ liệu phương tiện, người điều khiển, gây khó khăn cho kiểm tra xử lý và quản lý Nhà nước... Các ý kiến tham gia đã chỉ ra nhiều nguyên nhân, tập trung chính do công tác đăng ký, quản lý các chứng chỉ chuyên môn, quản lý bến bãi… phần lớn vẫn áp dụng theo phương thức thủ công, chưa có dữ liệu điện tử tập trung để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp quản lý, theo dõi và xử lý vi phạm. Thiếu các cơ sở đóng mới, hoán cải phương tiện có đủ điều kiện hoạt động để phục vụ công tác đóng mới, hoán cải và đăng kiểm phương tiện; đa phần hiện nay công tác đăng kiểm phương tiện thuỷ thực hiện phương thức bán cơ giới, do đó kết quả phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của đăng kiểm viên; Biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện, nhiên liệu; thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu công tác của các lực lượng còn thiết, còn hạn chế đa phần đã được trang cấp từ lâu, hư hỏng nhiều, chưa được đầu tư phương tiện kỹ thuật, xây dựng bến bãi, âu thuyền, neo đậu phương tiện vi phạm để đảm bảo cho việc tạm giữ phương tiện. Kết thúc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, chủ trì hội nghị thống nhất kết luận, trong đó nhấn mạnh một số giải pháp cần tập trung sửa đổi một số văn bản có liên quan, đề nghị nâng cấp hạ tầng giao thông đường thủy, siết quản lý cảng bến, phương tiện, thuyền viên; tăng cường kiểm tra liên ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối chia sẻ thông tin phục vụ quản lý, xử lý vi phạm và phòng chống tội phạm đường thủy. P.V