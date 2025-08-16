Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Năm thứ ba liên tiếp Carlsberg Việt Nam được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

PV

Carlsberg Việt Nam vừa được HR Asia Awards 2025 vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp nhận giải thưởng uy tín này.

Với chủ đề “Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ” của HR Asia Awards 2025, Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn bằng môi trường làm việc dung hòa giữa nhiệt huyết, sáng tạo của thế hệ trẻ và bản lĩnh, kinh nghiệm của những người đi trước.

8a3f4c46637aeb24b26b.jpg
Đây là năm thứ ba liên tiếp Carlsberg Việt Nam được vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Tinh thần này không dừng lại ở khẩu hiệu, mà hiện hữu trong từng chương trình phát triển nhân tài, cơ hội luân chuyển nội bộ, các khóa đào tạo liên tục và chính sách chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mỗi nhân viên đều có tiếng nói, được trao quyền và có không gian phát huy tối đa năng lực.

"Giải thưởng này là sự ghi nhận cho niềm tin và nỗ lực mà chúng tôi đã vun đắp suốt nhiều năm, cùng chính đội ngũ nhân sự của mình. Lấy con người làm trọng tâm, chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường làm việc khuyến khích sự học hỏi, đổi mới và hòa nhập - nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ", ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ,

c3d883a7ac9b24c57d8a.jpg
Carlsberg Việt Nam được HR Asia Awards 2025 vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Tại Carlsberg Việt Nam, văn hóa phát triển đã thấm sâu vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, được định hình bởi 5 nguyên tắc: luôn cháy hết mình với tinh thần Semper Ardens; lan tỏa năng lượng tích cực và lòng nhân ái; niềm đam mê với người tiêu dùng; quyết định nhanh chóng và thực thi xuất sắc; trao quyền, hỗ trợ và phát triển đội ngũ.

Những nguyên tắc này được thể hiện qua hàng loạt sáng kiến thiết thực: từ các khóa đào tạo trực tuyến đến những chương trình huấn luyện thực tiễn, từ cơ hội trải nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau đến lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Phát triển nghề nghiệp tại Carlsberg Việt Nam luôn đi đôi với việc chăm lo đời sống và phúc lợi toàn diện cho nhân viên. Sức khỏe tinh thần không chỉ được coi là phúc lợi mà là một ưu tiên chiến lược được lồng ghép vào các hoạt động thường ngày.

Nổi bật là chương trình Sống khỏe (Well-being) 2025, quy tụ hơn 1.000 nhân viên trên toàn quốc cùng tham gia các môn thể thao như bóng đá, cầu lông, pickleball và chạy bộ. Đây không chỉ là sân chơi giúp rèn luyện thể chất, mà còn là nhịp cầu gắn kết đồng đội, nuôi dưỡng tinh thần đồng hành và nguồn năng lượng tích cực trong công việc lẫn cuộc sống.

dc98dae0f5dc7d8224cd.jpg
Các chương trình kết nối và đào tạo được tổ chức thường xuyên, giúp nhân viên phát triển kỹ năng và bứt phá giới hạn (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Song song, an toàn lao động luôn được Carlsberg Việt Nam đặt lên hàng đầu. Ngày hội An toàn và Sức khỏe (Health & Safety Day) được tổ chức thường niên nhằm trang bị kiến thức và khẳng định cam kết về môi trường làm việc không tai nạn lao động. Trong giai đoạn mở rộng Nhà máy bia Phú Bài, công ty đã ghi nhận hơn 1,4 triệu giờ làm việc an toàn, một minh chứng rõ nét cho việc vận hành hiệu quả song hành cùng sự quan tâm đến con người.

Hơn 30 năm gắn bó cùng Việt Nam và ba năm liên tiếp được HR Asia vinh danh là những cột mốc quan trọng, nhưng với Carlsberg Việt Nam, đây mới là điểm xuất phát cho hành trình dài phía trước, hành trình mà mỗi thành viên đều được truyền cảm hứng để tỏa sáng, lan tỏa giá trị và cùng nhau viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững, vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.

PV
