“Năm số 9” của Taylor Swift: Âm nhạc và tình yêu đều viên mãn, mở kỷ nguyên mới

Duy Khang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Theo quan niệm thần số học, năm 2025 được gọi là “năm số 9” - biểu tượng của sự kết thúc, thanh lọc, chuyển đổi và đánh dấu sự khép lại của một chu kỳ để mở ra khởi đầu mới. Đối với Taylor Swift, năm nay không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc sống cá nhân.

Kết thúc có hậu cho cuộc đấu tranh giành bản quyền

Năm 2025 đã trở thành cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của Taylor Swift khi vào ngày 30/5, cô bất ngờ thông báo đã chính thức mua lại quyền sở hữu các bản thu âm gốc của sáu album đầu tiên. Thương vụ này khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài với Scooter Braun và Shamrock Holdings, đồng thời mang về cho nữ ca sĩ một chiến thắng vang dội, không chỉ về tài chính mà còn khẳng định quyền tự chủ nghệ thuật sau hơn sáu năm kiên trì đấu tranh. “Mọi ca khúc tôi từng sáng tác, giờ đây đều thuộc về tôi”, Taylor khẳng định đầy xúc động.

Taylor Swift chính thức mua lại quyền sở hữu các bản thu âm gốc của sáu album đầu tiên.
Taylor Swift chính thức mua lại quyền sở hữu các bản thu âm gốc của sáu album đầu tiên.

Trước đó, toàn bộ bản thu âm gốc của sáu album đầu tay đã bị chuyển nhượng mà không có sự đồng ý của cô. Nỗ lực mua lại từng thất bại, Taylor Swift buộc phải tìm lối đi mới bằng cách tái thu âm loạt album dưới nhãn Taylor’s Version. Và giờ đây, hành trình ấy đã khép lại trọn vẹn khi Taylor chính thức sở hữu toàn bộ “những đứa con tinh thần” gắn liền với tên tuổi của mình.

Taylor Swift đã có được kết thúc có hậu cho cuộc đấu tranh giành bản quyền.
Taylor Swift đã có được kết thúc có hậu cho cuộc đấu tranh giành bản quyền.

Tình yêu viên mãn bên Travis Kelce

Không chỉ mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp, năm 2025 còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời sống cá nhân của nữ ca sĩ. Ngày 27/8, Taylor Swift và ngôi sao NFL Travis Kelce chính thức thông báo đính hôn qua một bài đăng trên Instagram, thu hút sự chú ý toàn cầu. Nam cầu thủ đã cầu hôn Taylor tại một khu vườn ở Lee's Summit, Missouri với chiếc nhẫn kim cương cổ điển được thiết kế bởi chính anh. Đây là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của cặp đôi, vốn đã được công chúng yêu thích từ khi bắt đầu hẹn hò vào năm 2023.

saveintacom-539533158-18590984977054956-7093941098066659814-n.jpg
Taylor Swift chính thức đính hôn với Travis Kelce.

Mở ra kỷ nguyên âm nhạc mới

Đặc biệt, vào ngày 3/10 sắp tới, Taylor Swift sẽ phát hành album phòng thu thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl. Album này được giọng ca Style sáng tác và sản xuất trong suốt chuyến lưu diễn The Eras Tour, kết hợp với hai “phù thủy âm nhạc” Max Martin và Shellback.

Với 12 ca khúc, album hứa hẹn mang đến một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của một nghệ sĩ, sự kết hợp giữa sự lộng lẫy trên sân khấu và cảm xúc chân thật đằng sau hậu trường. Đặc biệt, ca khúc chủ đề còn có sự góp mặt của Sabrina Carpenter.

The Life of a Showgirl sẽ được phát hành vào ngày 3/10.
The Life of a Showgirl sẽ được phát hành vào ngày 3/10.

Theo thần số học, năm 2025 mang năng lượng của số 9 - con số đại diện cho sự khép lại, thanh lọc và chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Chính vì thế, nhiều người tin rằng The Life of a Showgirl sẽ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, mở ra một kỷ nguyên âm nhạc hoàn toàn mới cho Taylor Swift.

The Life of a Showgirl được cộng đồng yêu nhạc kỳ vọng cao.
The Life of a Showgirl được cộng đồng yêu nhạc kỳ vọng cao.

Đối với Taylor Swift, năm 2025 là thời điểm lý tưởng để kết thúc một chu kỳ và mở ra một chương mới trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Việc giành lại quyền sở hữu âm nhạc, đính hôn với người bạn đời lý tưởng và chuẩn bị ra mắt một album mới đầy hứa hẹn là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của cô.

1464.jpg
Duy Khang
#Taylor Swift #bản quyền âm nhạc #The Life of a Showgirl #đính hôn Travis Kelce #kỷ nguyên âm nhạc mới #giành quyền sở hữu #album mới

