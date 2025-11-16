Nam sinh Quảng Trị bỏ xa đối thủ để giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

HHTO - Nam sinh đến từ THPT Quảng Trị đã có màn thể hiện gần như “không có đối thủ” khi dẫn đầu xuyên suốt bốn vòng thi và giành vòng nguyệt quế với 400 điểm, bỏ xa các thí sinh còn lại trong cuộc thi tuần đầy kịch tính.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần này chào đón bốn nhà leo núi: Lê Quốc Hưng (THPT Quảng Trị, Quảng Trị), Nguyễn Đỗ Tùng Lâm (THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội), Đặng Gia Huy (THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) và Lê Đăng Danh (THPT Đông Anh, Hà Nội).

Bốn nhà leo núi góp mặt trong tuần này (Ảnh: FB Đường lên đỉnh Olympia)

Ngay từ những phút đầu tiên, không khí trường quay đã trở nên sôi nổi khi các thí sinh bước vào phần thi Khởi động. Ở vòng thi đầu tiên này, Quốc Hưng gây ấn tượng mạnh khi liên tục nhấn chuông ở lượt câu hỏi chung. Sự tự tin và tốc độ xử lý nhanh giúp nam sinh Quảng Trị tạo ra cách biệt lớn với 135 điểm, bỏ xa ba đối thủ: Tùng Lâm chỉ có 5 điểm, Gia Huy 60 điểm và Đăng Danh 50 điểm.

Màn khởi động "bùng nổ" của Quốc Hưng

Bước sang vòng Vượt chướng ngại vật, cả bốn thí sinh đều gặp thử thách lớn với từ khóa “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”. Không ai tìm ra đáp án chính xác, nhưng điểm số vẫn có sự thay đổi khi Quốc Hưng nâng tổng điểm lên 145, Tùng Lâm lên 15, Gia Huy và Đăng Danh cùng có 70 điểm.

Chướng ngại vật làm khó cả 4 thí sinh tuần này

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số trở nên gay cấn hơn. Quốc Hưng tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vươn lên mốc 295 điểm, giữ vững vị trí dẫn đầu đoàn leo núi. Gia Huy tăng tốc mạnh mẽ lên 160 điểm, Đăng Danh đạt 120 điểm, trong khi Tùng Lâm dừng lại ở 55 điểm.

Điểm số của bốn thí sinh thay đổi đáng kể sau vòng Tăng tốc

Bước vào vòng Về đích, Quốc Hưng lựa chọn chiến lược an toàn với ba câu hỏi 20 điểm. Trả lời đúng hai câu và sử dụng ngôi sao hy vọng hợp lý, nam sinh Quảng Trị mang về 60 điểm, nâng tổng điểm lên 355 điểm. Chưa dừng lại ở đó, cậu tiếp tục bấm chuông giành cơ hội từ phần thi của thí sinh khác, ghi thêm điểm và xuất sắc kết thúc với 400 điểm - con số ấn tượng trong các vòng thi tuần.

Với chiến thuật đúng đắn, Quốc Hưng ghi thêm 60 điểm ở phần Về đích của mình

Ở lượt thi của Tùng Lâm, dù chọn gói 20 - 30 - 30, nam sinh Hà Nội chưa thể tận dụng cơ hội và chỉ còn lại 25 điểm. Gia Huy bắt đầu với 160 điểm, trả lời đúng câu 20 điểm đầu tiên, dùng ngôi sao hy vọng ở câu tiếp theo nhưng đáng tiếc chưa thành công ở câu tiếng Anh cuối cùng. Cậu về đích với 220 điểm và sau câu trả lời chưa chính xác khi bấm chuông giành cơ hội ở phần thi của bạn chơi, điểm số dừng lại ở 210. Đăng Danh chọn “tất tay” với ba câu 30 điểm nhưng vận may chưa mỉm cười, kết thúc phần thi của mình với 60 điểm.

Chung cuộc, Lê Quốc Hưng giành vòng nguyệt quế với 400 điểm - một chiến thắng thuyết phục. Gia Huy về nhì với 210 điểm, Đăng Danh xếp ba với 60 điểm và Tùng Lâm kết thúc với 25 điểm. Một trận đấu bùng nổ cảm xúc, đặc biệt là màn thể hiện đầy quyết đoán của nam sinh Quảng Trị - chủ nhân của vòng nguyệt quế tuần này.