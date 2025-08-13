Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Nam diễn viên Bắc Hải qua đời trong giấc ngủ, tại nhà thuê

Đỗ Quyên

TPO - Những ngày cuối đời, diễn viên Bắc Hải vẫn hỗ trợ vợ con bán hàng mưu sinh. Anh cũng thường xuyên tương tác với đồng nghiệp, khán giả trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của người thân, diễn viên Bắc Hải qua đời lúc 8h ngày 13/8, hưởng dương 55 tuổi. Nam diễn viên qua đời trong giấc ngủ, tại nhà thuê ở Đồng Nai.

Lễ tang diễn viên Bắc Hải được tổ chức vào chiều cùng ngày tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, TPHCM. Lễ viếng bắt đầu từ 18h ngày 13/8, lễ động quan diễn ra lúc 7h ngày 15/8. Sau đó, linh cữu được an táng tại xã Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Sự ra đi đột ngột của Bắc Hải khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, tiếc thương. Những ngày cuối đời, nam diễn viên vẫn tích cực hỗ trợ vợ con bán hàng mưu sinh. Anh cũng thường xuyên tương tác với mọi người trên mạng xã hội. Thậm chí, có người thân tiết lộ Bắc Hải vẫn nhắn tin trêu đùa vào tối ngày hôm trước.

bac-hai-4.jpg
bac-hai-3.jpg
Hình ảnh diễn viên Bắc Hải những ngày cuối đời. Ảnh: FBNV.

“Dẫu biết sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của cuộc đời, nhưng sự ra đi của anh Bắc Hải vẫn khiến chúng ta bàng hoàng, tiếc thương vô hạn. Mong anh Bắc Hải yên nghỉ và mong gia đình tìm được bình an trong những ngày này”, “Mới thấy đó mà giờ anh lại ra đi mãi mãi rồi, một người nghệ sĩ tài hoa, yêu nghề. Vậy là anh hết đau rồi, anh yên nghỉ nhé”, “Mới có một ngày thôi, tin nhắn còn đó mà chú đã đi rồi sao? Con thật sự không tin”, “Em không tin đây là sự thật, mới ít hôm em vào xem anh diễn nay nghe tin anh mất. Vĩnh biệt anh”, “Mới hồi tối dượng còn cười giỡn với vợ chồng con mà. Dượng ra đi đột ngột như vậy, bỏ dì 9 và em Ken phải sống sao đây?”… là những dòng chia sẻ về sự ra đi của diễn viên hài Bắc Hải.

Nhiều năm qua, Bắc Hải bị xơ gan nặng, suy thận, phải uống thuốc hàng ngày, một mình vợ gánh vác kinh tế gia đình.

Nam diễn viên từng phải cầu cứu đồng nghiệp, người hâm mộ mỗi lần rơi vào bế tắc. Hồi tháng 3, Bắc Hải nhập viện, được chỉ định mổ gấp do thoái hóa cột sống nặng, có nguy cơ nằm liệt một chỗ. Gần đây, sức khỏe của anh tiến triển tích cực, có thể đi lại bình thường.

Về đời tư, diễn viên Bắc Hải mới đăng ký kết hôn hồi tháng 5. Tuy nhiên, anh và vợ - Kim Thắm - đã có 14 năm gắn bó và có một con trai chung.

Nam diễn viên từng chia sẻ vì vướng mắc một số thủ tục pháp lý, bản thân lại mắc bệnh trong nhiều năm, thêm gánh nặng mưu sinh nên chưa thể đăng ký kết hôn.

Diễn viên Bắc Hải từng là gương mặt quen thuộc của các sân khấu hài kịch, hội chợ. Anh từng đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như Bảo Chung, Hồng Tơ, Duy Phương... Đặc biệt, tên tuổi Bắc Hải được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn thầy bói trong tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại chương trình Gala Cười.

Đỗ Quyên
#Bắc Hải #diễn viên hài #đồng nghiệp #khán giả #đời tư nghệ sĩ

