Nam chính “Mưa Đỏ” lột xác: Vào vai trùm phản diện, gây chia rẽ tình thân với Lê Phương

Trong phim, nhân vật của Đỗ Nhật Hoàng được xây dựng là một thanh niên ngây ngô, khiếm khuyết trí tuệ. Tuy nhiên, hóa ra anh chính là Giáo Sư - ông trùm đứng sau băng nhóm tội phạm, thao túng toàn bộ đường dây từ trong bóng tối.

Nam diễn viên thừa nhận đây là vai diễn đặc biệt, bản thân anh mong muốn được thực hiện một vai diễn như thế này từ khi mới vào nghề: “Tôi mong muốn có thể đảm nhận vai có tâm lý không bình thường hoặc là ông trùm, lão đại của một băng nhóm. Quá may mắn, chỉ với một vai diễn trong "Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi", tôi đã được đảm nhận hết tất cả những mong ước của mình rồi”.

Sự đối lập trong nhân vật của Đỗ Nhật Hoàng tạo ra nhiều mâu thuẫn. Một mặt, Đông là cậu em hiền lành được Kimmie hết lòng bảo vệ. Mặt khác, chính anh lại là kẻ gây ra cái chết của Thủy Tiên (Trịnh Thảo đóng), người phụ nữ Kimmie yêu thương. Những thái cực trái ngược biến tình thân thành lưỡi dao sắc bén, đe dọa quan hệ chị em.

“Câu chuyện giữa Đông và nhân vật của chị Lê Phương rất oái oăm, giống như một mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Ở giai đoạn đầu, tôi phải dồn rất nhiều tình cảm và sự thương yêu cho nhân vật của chị. Càng thương bao nhiêu, thì về sau khi mọi chuyện chuyển hướng, khán giả mới cảm thấy bứt rứt cùng với nhân vật. Mà tình thương lúc đó… nó thật lắm, tôi thật sự tin vào nó” - nam diễn viên cho biết.

Theo tiết lộ của Đỗ Nhật Hoàng, càng về sau, hai nhân vật chị em ở hai hướng đối lập hoàn toàn. Mọi thứ như đi ngược lại tất cả những gì đã từng xây dựng trước đó. Do đó, nam diễn viên cảm thấy “những cảnh quay với chị Lê Phương ở giai đoạn cuối phim là những cảnh rất khó với tôi”.

Song song với tuyến phản diện, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi cũng khắc họa bi kịch tình cảm của Hải Cối (Tường Vi đóng). Nhân vật dành tình yêu mù quáng cho Đức Nhân, sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ anh. Xuất thân giang hồ, từng bị anh lừa dối, nhưng sau khi được Đức Nhân âm thầm che chở, Hải Cối đã chọn rút khỏi con đường tội phạm để đồng hành cùng anh.

“Cảm giác đó rất đau, vừa tức tối, vừa cảm giác bị phản bội. Dù thoại không nhiều nhưng cảnh này chất chứa rất nhiều cảm xúc và là một trong những phân đoạn bùng nổ giữa hai nhân vật” - nữ diễn viên chia sẻ.

Hải Cối được xây dựng với cá tính ngang tàng, nhưng giàu tình cảm. Tường Vi thừa nhận đây là vai diễn nặng tình nhất trong sự nghiệp: “Đây là vai nặng tình nhất của tôi từ trước đến nay. Nhân vật này sống chỉ để theo người mình yêu, yêu ai thì ghét người yêu của người đó. Nghe thì có vẻ tà, nhưng thật ra rất chính”.

Tập 19 và 20 không chỉ làm bật vai trò phản diện đầy thủ đoạn của Đông - Giáo Sư mà còn khắc họa sâu sắc bi kịch tình cảm của Hải Cối. Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi đang bước vào cao trào, đan xen giữa tội ác, tình thân và tình yêu trong những tập phim cuối.