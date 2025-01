Năm 2024, ABBANK ghi nhận tăng trưởng về quy mô hoạt động, lợi nhuận tăng 58% so với 2023

Kết thúc Quý 4/2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 58% so với năm 2023, đạt 809 tỷ đồng. Cùng với sự tăng trưởng về quy mô hoạt động, số lượng giao dịch qua kênh số tại ABBANK cũng có sự bứt phá đáng kể nhờ việc đầu tư nguồn lực nhằm tăng tiện ích và trải nghiệm khách hàng.

Tính đến hết ngày 31/12/2024, quy mô hoạt động của ABBANK tiếp tục tăng trưởng thông qua ghi nhận từ các chỉ số: Tổng tài sản đạt 176.628 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2023, đạt 104% kế hoạch năm; Tổng huy động đạt 155.900 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2023, đạt 108% kế hoạch năm; Tổng dư nợ đạt 154.426 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2023, đạt 110% kế hoạch năm.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2024 của ABBANK tăng 58% so với năm 2023, đạt 809 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 81% kế hoạch năm.

Tỷ lệ nợ xấu của ABBANK tính đến hết ngày 31/12/2024 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ và duy trì dưới mức 3% theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Cùng với danh mục tài sản đảm bảo có giá trị cao cho các khoản vay, ABBANK thực hiện trích lập 1.387 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quản trị chất lượng tài sản. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiếp tục được đảm bảo theo tiêu chuẩn của NHNN.

Công tác chuyển đổi số của ABBANK trong năm 2024 cũng đạt được những kết quả tích cực. Với chiến lược am hiểu khách hàng để phát triển các giải pháp tài chính hiệu quả, tháng 11/2024 ABBANK đã cho ra mắt thị trường nền tảng Ngân hàng số ABBANK Business, mang đến cho khách hàng doanh nghiệp những trải nghiệm giao dịch ngân hàng số an toàn và tiện lợi. Việc dịch chuyển thành công khách hàng doanh nghiệp hiện hữu lên kênh số đã góp phần giúp lượng giao dịch qua kênh số của nhóm khách hàng doanh nghiệp tại ABBANK tăng mạnh, ghi nhận trên 32% so với Quý 3/2024 và tăng hơn 129% so với năm 2023. Đối với giao dịch của khách hàng cá nhân, số lượng giao dịch trên kênh số cũng tiếp tục tăng trưởng tốt với mức tăng 34% so với Quý 3/2024, và hơn 66% so với năm 2023 - thể hiện sự gắn kết của khách hàng nhờ các trải nghiệm tích cực khi giao dịch qua Ngân hàng số ABBANK.

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK nhận định: “Năm 2024, ABBANK tập trung cho việc củng cố nền tảng, tối ưu bộ máy, từ quy trình vận hành cho đến sản phẩm dịch vụ để phục vụ tốt hơn tập khách hàng hiện hữu. Những nỗ lực trong việc liên tục cải tiến sản phẩm dịch vụ, tích cực và chủ động triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ khách hàng về phí và lãi suất… đã góp phần giúp ABBANK tăng cường gắn kết khách hàng hiện hữu, thu hút khách hàng mới trải nghiệm dịch vụ, từ đó tăng trưởng về quy mô hoạt động.”

Năm 2024, ABBANK tiếp tục dành sự ưu tiên cho việc kiện toàn hệ thống về nền tảng công nghệ, nhân sự nhằm sẵn sàng nguồn lực cho các yêu cầu trong tiến trình chuyển đổi số của Ngân hàng cũng như việc cải tiến sản phẩm dịch vụ hướng tới trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Cùng với nền tảng ngân hàng số ABBANK Business dành cho doanh nghiệp, ABBANK cũng đang hoàn thiện các bước cuối cùng, chuẩn bị cho việc ra mắt nền tảng ngân hàng số hoàn toàn mới dành cho khách hàng cá nhân vào Quý 1/2025.

Bên cạnh đó, công tác nâng cao năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh theo chiến lược phát triển hiệu quả gắn với bền vững bắt đầu được ABBANK thực thi thông qua việc khởi động dự án “Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội” (Environmental and Social Management System - ESMS) dành riêng cho nghiệp vụ Tài trợ Thương mại, và thành lập Uỷ ban Chiến lược Phát triển bền vững ESG với sự tham gia của các nhân sự cấp cao trong Ban lãnh đạo ABBANK.

ABBANK cũng để lại nhiều dấu ấn tích cực trên thị trường trong năm 2024, thông qua rất nhiều các chiến dịch chung tay cùng cộng đồng vì một tương lai Việt Nam phát triển và bền vững: dự án trồng rừng “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam” góp phần chống sạt lở, xói mòn, tạo sinh kế cho người dân, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, xây công trình giáo dục trọng điểm cho học sinh vùng cao, đóng góp ngân sách xây nhà cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt… Trong đó, ABBANK đã hỗ trợ cho hơn 5.600 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi với tổng giá trị giải ngân lên tới trên 7.500 tỷ đồng.