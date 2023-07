Mỹ Tâm, Đức Phúc trình diễn ở nhạc hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng

TPO - Tối 28/7 tại Công viên biển Đông, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc lễ hội tận hưởng mùa hè - Enjoy DANANG 2023. Chương trình có sự tham gia của dàn ca sĩ đình đám như Mỹ Tâm, Đức Phúc...

Mở đầu cho lễ hội Tận hưởng mùa hè - Enjoy DANANG 2023 là đêm nhạc hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng quy mô lớn.

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám như ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc, Only C, Hoàng Dũng, Vũ Thảo My, Quang Đăng Trần, siêu mẫu - Á hậu Hoàng Thùy, người mẫu Nam Anh, ban nhạc Mr.Bott Band… mang đến cho khán giả không gian âm nhạc sôi động, bùng nổ.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng - cho biết, lễ hội sẽ tạo nhiều hoạt động kích cầu du lịch, thu hút khách đến với Đà Nẵng. Giới thiệu, quảng bá điểm đến Đà Nẵng với các sản phẩm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn.

"Lễ hội tận hưởng mùa hè năm nay được thành phố đầu tư với quy mô lớn,chuyên nghiệp, hoành tráng. Nhất là đêm khai mạc với chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều ngôi sao đang được yêu thích hiện nay", Phó Chủ tịch Thường trực UBND cho hay.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hấp dẫn khác được diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội như: Lễ hội Ẩm thực Việt Nam - quốc tế với hơn 100 món ăn địa phương, vùng miền và quốc tế; giải dù lượn Bay trên Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà; trình diễn diều nghệ thuật với sự xuất hiện của hơn 30 con diều có hình dáng độc đáo, màu sắc rực rỡ,...

Ngoài ra, ngày hội bảo vệ môi trường biển đại dương xanh diễn ra với nhiều hoạt động như: Ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển, triển lãm tranh tự vẽ, mô hình tái chế rác thải theo nghệ thuật sắp đặt, hoạt động ngoại khóa, workshop tìm hiểu về cách thức bảo vệ môi trường,...

Chương trình diễn ra từ ngày 28/7 - 1/8 tại Công viên Biển Đông, Công viên biển Hà Khê và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.