Mỹ Linh cùng Hoàng Dũng và Mỹ Anh chinh phục khán giả tại Hàn Quốc

HHTO - Tiếp nối thành công của đêm diễn mở màn tại Yokohama (Nhật Bản), tối 11/10, diva Mỹ Linh cùng ekip "Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025" đã chính thức mang hành trình âm nhạc của mình đến với khán giả tại Myunghwa Live Hall, Seoul, Hàn Quốc.

Đêm nhạc tại Seoul đặc biệt có sự góp mặt của hai khách mời đại diện cho hai màu sắc âm nhạc đương đại nổi bật: ca sĩ Gen Z Mỹ Anh và "hoàng tử tình ca" Hoàng Dũng. Mỹ Anh tiếp tục mang đến phong cách âm nhạc văn minh, tiệm cận quốc tế, trong khi Hoàng Dũng làm tan chảy trái tim khán giả bằng những bản ballad sâu lắng, tự sự.

Sự kết hợp này tạo nên một đêm nhạc đa thế hệ, nơi di sản âm nhạc của Mỹ Linh hòa quyện cùng sức sống của nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Hoàng Dũng và Mỹ Linh đã cùng thể hiện ca khúc Người gieo mầm xanh – một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, mang đến giai điệu ngọt ngào và ca từ giàu ý nghĩa, ca ngợi những con người thầm lặng cống hiến để gieo mầm hạnh phúc và niềm tin cho cuộc sống.

Chương trình còn vinh dự chào đón nghệ sĩ Hàn Quốc g0nny, với màn song ca cùng Mỹ Anh ca khúc gentle, baby - bản tình ca R&B đã được lựa chọn vào playlist It’s a Hit! của Spotify với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi. Trước đó, đêm diễn tại Yokohama đã để lại dấu ấn sâu đậm khi toàn bộ vé được bán hết, khán phòng chật kín khán giả Nhật Bản, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Tại Hàn Quốc, khán phòng cũng được lấp đầy bởi đông đảo khán giả là Việt kiều, sinh viên, bạn bè Hàn Quốc và giới làm nghề. Sự hội ngộ của gia đình âm nhạc Mỹ Linh - Anh Quân - Mỹ Anh đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của âm nhạc Việt Nam vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ, Mỹ Linh đã thể hiện gần 20 ca khúc - từ những bản hit đã đi cùng nhiều thế hệ như Trưa Vắng, Hương Ngọc Lan, Tóc Ngắn đến những tiết mục hòa âm mới mang màu sắc quốc tế. Mỹ Linh xúc động chia sẻ: “Khi nhìn thấy những gương mặt người Việt ở hàng ghế đầu, tôi biết mình không chỉ đang hát, mà đang gửi gắm một phần của quê hương.”