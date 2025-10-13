Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Mỹ Linh cùng Hoàng Dũng và Mỹ Anh chinh phục khán giả tại Hàn Quốc

Như Lê

HHTO - Tiếp nối thành công của đêm diễn mở màn tại Yokohama (Nhật Bản), tối 11/10, diva Mỹ Linh cùng ekip "Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025" đã chính thức mang hành trình âm nhạc của mình đến với khán giả tại Myunghwa Live Hall, Seoul, Hàn Quốc.

Đêm nhạc tại Seoul đặc biệt có sự góp mặt của hai khách mời đại diện cho hai màu sắc âm nhạc đương đại nổi bật: ca sĩ Gen Z Mỹ Anh và "hoàng tử tình ca" Hoàng Dũng. Mỹ Anh tiếp tục mang đến phong cách âm nhạc văn minh, tiệm cận quốc tế, trong khi Hoàng Dũng làm tan chảy trái tim khán giả bằng những bản ballad sâu lắng, tự sự.

Sự kết hợp này tạo nên một đêm nhạc đa thế hệ, nơi di sản âm nhạc của Mỹ Linh hòa quyện cùng sức sống của nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Hoàng Dũng và Mỹ Linh đã cùng thể hiện ca khúc Người gieo mầm xanh – một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, mang đến giai điệu ngọt ngào và ca từ giàu ý nghĩa, ca ngợi những con người thầm lặng cống hiến để gieo mầm hạnh phúc và niềm tin cho cuộc sống.

20199fba70c7299e993eae5801dae2cf.jpg
z63-7563.jpg

Chương trình còn vinh dự chào đón nghệ sĩ Hàn Quốc g0nny, với màn song ca cùng Mỹ Anh ca khúc gentle, baby - bản tình ca R&B đã được lựa chọn vào playlist It’s a Hit! của Spotify với hơn 2,3 triệu lượt theo dõi. Trước đó, đêm diễn tại Yokohama đã để lại dấu ấn sâu đậm khi toàn bộ vé được bán hết, khán phòng chật kín khán giả Nhật Bản, kiều bào và bạn bè quốc tế.

d72-4210.jpg
z63-7071.jpg

Tại Hàn Quốc, khán phòng cũng được lấp đầy bởi đông đảo khán giả là Việt kiều, sinh viên, bạn bè Hàn Quốc và giới làm nghề. Sự hội ngộ của gia đình âm nhạc Mỹ Linh - Anh Quân - Mỹ Anh đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của âm nhạc Việt Nam vượt qua rào cản ngôn ngữ.

z63-7221.jpg
z63-7202.jpg

Trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ, Mỹ Linh đã thể hiện gần 20 ca khúc - từ những bản hit đã đi cùng nhiều thế hệ như Trưa Vắng, Hương Ngọc Lan, Tóc Ngắn đến những tiết mục hòa âm mới mang màu sắc quốc tế. Mỹ Linh xúc động chia sẻ: “Khi nhìn thấy những gương mặt người Việt ở hàng ghế đầu, tôi biết mình không chỉ đang hát, mà đang gửi gắm một phần của quê hương.”

z63-7248.jpg
z63-7626.jpg
23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#Mỹ Linh #Hoàng Dũng #Mỹ Anh #đêm nhạc tại Hàn Quốc #âm nhạc Việt Nam #Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025"

Xem thêm

Cùng chuyên mục