MV kỳ lạ nhất của BlackPink

TPO - Vào lúc 11h ngày 11/7 (giờ Việt Nam), BlackPink phát hành ca khúc mới mang tên "Jump", đánh dấu sự trở lại của nhóm sau gần 3 năm vắng bóng. MV lẫn dòng nhạc của nhóm tạo bất ngờ cho khán giả.

Thông báo được YG Entertainment đưa ra vào sáng cùng ngày. Jump là sản phẩm đầu tiên sau 2 năm 8 tháng của nhóm nữ toàn cầu. Ca khúc thuộc thể loại hardstyle, dòng nhạc bốc lửa và sôi động được xây dựng trên nền riff guitar mang màu sắc viễn Tây, kết hợp cùng chất giọng đặc trưng và đầy cá tính của từng thành viên. Điểm nhấn là phần điệp khúc với nhịp điệu bùng nổ, tạo nên sức hút ngay từ lần nghe đầu.

Đây tiếp tục là sản phẩm hợp tác giữa BlackPink và những cái tên quen thuộc tạo nên loạt hit đình đám trước đó như Teddy, 24, cùng dàn nhà sản xuất quốc tế danh tiếng. Ca khúc được đánh giá là bước tiến táo bạo về thể loại, mở rộng thêm kho tàng âm nhạc của BlackPink”, theo chia sẻ từ công ty quản lý.

MV Jump cũng hứa hẹn gây bão với sự tham gia của đạo diễn đoạt giải Grammy Dave Meyers, người nổi tiếng với phong cách dàn dựng độc đáo và đầy sáng tạo. MV còn có sự góp mặt của dàn vũ công đông đảo, bối cảnh độc đáo và kịch bản vui nhộn, hứa hẹn tạo nên một sản phẩm mãn nhãn cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

YG khẳng định: “Sự kết hợp trở lại của cả bốn thành viên sau gần ba năm sẽ tạo nên tổng hòa hoàn hảo. MV lần này không chỉ phản ánh câu chuyện của BlackPink mà còn truyền tải rõ nét tầm ảnh hưởng toàn cầu mà nhóm đang sở hữu”.

Nhiều khán giả nhận xét đây là MV kỳ lạ và hài hước nhất của BlackPink, khác hẳn màn comeback cách đây 2 năm.

Trước đó, BlackPink đã trình diễn ca khúc Jump lần đầu trong hai đêm diễn tại sân vận động Goyang Sports Complex (Gyeonggi, Hàn Quốc) trong khuôn khổ tour diễn thế giới mới mang tên Deadline vào ngày 5-6/7 vừa qua.

Kết thúc thành công hai đêm mở màn tại Hàn Quốc, BlackPink tiếp tục chuỗi tour hoành tráng tại Los Angeles vào ngày 12-13/7, trước khi đến các thành phố lớn khác như Chicago, Toronto, New York, Paris, Milan, Barcelona, London, Cao Hùng, Bangkok, Jakarta, Bulacan, Singapore, Tokyo và Hong Kong (Trung Quốc). Tour diễn dự kiến có tổng cộng 31 buổi biểu diễn tại 16 thành phố trên toàn thế giới.

Cùng thời điểm với BlackPink, nhóm nhạc Twice cũng phát hành album mới với ca khúc chủ đề This is for. Bản nhạc high-tension mang đến thông điệp cổ vũ, tràn đầy năng lượng mùa hè.

Cuộc đối đầu trực diện giữa hai nhóm nữ hàng đầu thế hệ 3 Kpop được khán giả chú ý. Thế cờ lúc này đang nghiêng về BlackPink khi 4 cô gái nhà YG đang vượt trội về lượng view trên YouTube lẫn bảng xếp hạng âm nhạc nội địa.