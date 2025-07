Phương Mỹ Chi, Em xinh thách thức

TPO - Cuối tuần này chứng kiến màn đụng độ hiếm có trên mặt trận YouTube Việt Nam khi cả hai nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop là BlackPink và Twice cùng tái xuất. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi và chương trình Em xinh say hi cũng tạo ra sức ép lớn với loạt sản phẩm đang dẫn đầu xu hướng.

Đại chiến Kpop

Sau 2 năm 8 tháng im ắng với đội hình đầy đủ, BlackPink phát hành single Jump vào ngày 11/7, sản phẩm đầu tiên đánh dấu giai đoạn hoạt động mới sau những đồn đoán về tương lai nhóm. Trong khi đó, Twice cũng chọn đúng ngày để trình làng album phòng thu thứ tư mang tên This is for, khép lại gần bốn năm vắng bóng khi không ra full album.

Dù đã có nhiều hoạt động cá nhân nổi bật, cả hai nhóm đều cần một sản phẩm đủ sức bật để khẳng định vị thế trong bối cảnh Kpop chuyển giao thế hệ. Sự tái xuất còn là cuộc so kè giữa hai tên tuổi từng song hành định hình làn sóng Hallyu thế hệ 3.

Theo JYP Entertainment, Twice sẽ đồng thời khởi động tour diễn thế giới mới mang tên This is for với sân khấu thiết kế không gian mở 360 độ, mô hình chưa từng có trong lịch sử hoạt động của nhóm. Với 13 điểm dừng chân trải dài từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Đông Nam Á và châu Úc, Twice cho thấy tham vọng trở lại đường đua quốc tế.

Tại Việt Nam, thị trường vốn có cộng đồng fan Kpop đông đảo, các sản phẩm của BlackPink luôn chiếm ưu thế trên mặt trận view và độ lan tỏa. Từ hoạt động nhóm đến cá nhân, tên tuổi BlackPink nhiều lần giữ vững vị trí top 1 YouTube Việt Nam, điều mà Twice chưa thể làm được thường xuyên trong vài năm qua. Tuy vậy, đây cũng chính là lý do khiến fan của Twice có thêm động lực “chạy đua”, tạo ra thế cạnh tranh khốc liệt trên bảng xếp hạng xu hướng.

Không chỉ là sân chơi của riêng Kpop

Không chỉ Kpop, thị trường nhạc Việt cũng đang có những cái tên sẵn sàng thách thức vị trí top trending. Đầu tiên là Phương Mỹ Chi, người vừa gây tiếng vang tại Trung Quốc khi tham gia chương trình Sing! Asia 2025. Màn trình diễn Bóng phù hoa của cô trước đó gây “dậy sóng” mạng xã hội, đứng đầu top trending YouTube Việt Nam.

Ngày 11/7, Sing! Asia bước vào vòng Bán kết 1, Phương Mỹ Chi được đồn đoán trình diễn ca khúc Vũ trụ có anh. Khán giả nhận định đây không phải bài hát phô diễn kỹ thuật thanh nhạc nổi bật, nhưng lại là lựa chọn đậm tính giải trí - yếu tố quan trọng trong việc lan tỏa nhanh trên nền tảng số.

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả Việt, kết hợp với hiệu ứng truyền thông quốc tế, đang biến “cô bé dân ca” trở thành nhân tố khó lường trong cuộc đua xu hướng tuần này.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua độ phủ sóng của chương trình Em xinh say hi. Với 9/10 tiết mục nằm trong top 10 trending YouTube Việt Nam mục âm nhạc, chương trình đang cho thấy độ phủ sóng đáng nể.

Màn trình diễn Gã săn cá của dàn nghệ sĩ MAIQUINN, Saabirose, Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Shyn và Quang Hùng MasterD hiện giữ vị trí số 1, thu hút hơn 8,6 triệu lượt xem.

Tập 7 sắp lên sóng tiếp tục giới thiệu những sân khấu mới, tạo thêm cơ hội để các bản phối độc đáo, xu hướng bùng nổ trên nền tảng YouTube. Đáng chú ý, lượng fan trẻ trung, có thói quen "cày view", chính là thế mạnh lớn của Em xinh say hi trong cuộc chiến trending ngắn hạn.

Hai đại diện Việt Nam đang cho thấy thị trường nội địa hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm quốc tế, không chỉ về lượt xem mà còn ở hiệu ứng truyền thông. Thành thử, cuộc đua trending cuối tuần này không còn là sân chơi riêng của Kpop.

Sự đồng loạt trở lại của các nghệ sĩ vào cuối tuần này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt. Với khán giả, đây sẽ là “bữa tiệc âm nhạc” đa sắc màu và khó đoán.