Mượn chủ đề tình dục để phơi bày mặt tối con người

Những ngày qua, mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh mà người xuất hiện trong đó có đường chỉ màu đỏ mọc ra từ trên đầu. Số lượng chỉ đỏ không đồng đều, người không có sợi nào, người có 1-2 sợi, những người khác lại có cả cụm trên đầu.

Những bức ảnh này được lấy chủ yếu từ phim ảnh, truyện tranh và cả những nhân vật nổi tiếng (hoặc tai tiếng) trên mạng xã hội như Hồng tỷ - người đàn ông giả gái gạ gẫm gần 1.700 đàn ông khác từng gây chấn động Trung Quốc vào đầu tháng 7...

Bài đăng về sợi chỉ đỏ này nhận được tương tác lớn từ cư dân mạng, với hàng nghìn đến hàng chục nghìn lượt Thích và vô số bình luận cười đùa bên dưới.

Những bức ảnh chế về sợi chỉ đỏ tràn lan trên mạng xã hội.

Vậy, ý nghĩa của những sợi chỉ đỏ này là gì? Chúng bắt nguồn từ đâu?

Sợi chỉ đỏ này bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội sau khi bộ phim S Line lên sóng vào ngày 11/7 trên nền tảng Wavve (Hàn Quốc). Phim dựa trên webtoon cùng tên của tác giả Kkomabi.

Đây là bộ phim truyền hình của nữ đạo diễn Ahn Joo Young, có thời lượng 6 tập. Trong thế giới giả tưởng mà phim thiết lập, những người từng có quan hệ tình dục đều được kết nối bằng sợi chỉ đỏ bay trên đầu, gọi là S Line. Mỗi sợi chỉ đại diện cho một bạn tình, tức là ai quan hệ tình dục với càng nhiều người, sợi chỉ đỏ trên đầu họ càng nhiều. Chỉ một số người (bẩm sinh hoặc thông qua kính mắt đặc biệt) mới thấy được những sợi chỉ này.

Mạch phim không chạy theo câu chuyện đơn lẻ, mà được kết nối bằng nhiều sự kiện và những tuyến nhân vật khác nhau. Dẫu vậy, phim vẫn có những nhân vật chủ chốt, giống như mắt xích xâu chuỗi tất cả câu chuyện vào với nhau.

Nữ sinh Shin Hyun Heup (do Arin, thành viên nhóm nhạc Oh My Girl, đóng) sở hữu khả năng hiếm có là nhìn thấy sợi chỉ đỏ bằng mắt thường. Khả năng này khiến cô tự cô lập mình với xã hội. Tuy nhiên, khi chiếc kính đặc biệt xuất hiện và loạt vụ án xảy ra, cô buộc phải dấn thân để khám phá sự thật ẩn giấu.

Han Ji Wook (Lee Soo Huyk) là viên cảnh sát lạnh lùng, có đời tư hỗn loạn. Trong quá trình điều tra những vụ án bí ẩn, anh có cơ duyên tìm thấy chiếc kính và dần tiếp cận sâu hơn vào mạng lưới người liên quan đến sợi chỉ đỏ.

Lee Gyu Jin (Lee Da Hee) bề ngoài là giáo viên trung học không có sợi chỉ đỏ nào trên đầu. Tuy nhiên, thân phận thật của cô là thực thể siêu nhiên đứng sau thao túng tất cả, đồng thời tạo ra S Line.

Trong phim, sợi chỉ đỏ tượng trưng cho số bạn tình của một người.

S Line dán mác 18+ vì có nhiều cảnh nóng táo bạo, trần trụi, cũng không thiếu cảnh bạo lực máu me, có thể gây sốc cho người xem.

Phim khai thác về chủ đề tình dục nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đạo diễn sử dụng chủ đề có tính khiêu khích này như phương tiện kể chuyện để khám phá sự đa dạng trong bản chất con người - trong đó, một bộ phận bị chi phối bởi dục vọng và sự đạo đức giả.

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng phản ánh những vấn đề nhức nhối trong xã hội như bạo lực khi hẹn hò, khiêu dâm trả thù (dạng văn hóa phẩm khiêu dâm được chia sẻ mà không có sự đồng thuận từ những cá nhân liên quan), lạm dụng tình dục trong gia đình và ngoại tình...

Trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times ngày 28/7, đạo diễn Ahn Joo Young giải thích việc nhìn thấy S Line trong phim là khái niệm mở rộng về cách con người tò mò về đời tư của người khác. Ai cũng muốn nhìn thấy câu chuyện của người xung quanh, nhưng không ai muốn bị phơi bày một cách công khai.

Trước khi công chiếu, S Line là phim Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất được mời tranh hạng mục dài tập tại Canneseries 2025 trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes năm nay. Phim cũng trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nhạc phim xuất sắc nhất tại Cannes.

Sau khi ra mắt, S Line đạt được thành công vang dội, đứng đầu về lượt đăng ký trả phí mới trên Wavve trong 14 ngày liên tiếp.

Đa số lời khen dành cho phim là vì ý tưởng mới mẻ và các yếu tố ly kỳ giả tưởng dựa trên chủ nghĩa hiện thực. Phim cũng được đánh giá cao vì khai thác chủ đề tình dục một cách trực diện mà không sa đà vào gây sốc, thay vào đó mang đến góc nhìn nhân văn. S Line cũng chứa đựng những thông điệp sâu sắc về cuộc sống như quyền riêng tư, đạo đức và giám sát xã hội.

Đạo diễn Ahn Joo Young tạo ra S Line vì thích webtoon gốc và muốn xây dựng tiền truyện mở ra thế giới trong truyện tranh. Ảnh: The Korea Times.

Bên cạnh đó, một số khán giả tỏ ra không hài lòng về mạch truyện rối rắm, thiếu nhất quán, ý tưởng hay nhưng triển khai chưa đủ thuyết phục, còn gượng ép và phi logic. Cái kết đậm màu sắc siêu nhiên bị chê là làm giảm sự nghiêm túc của phim.

Dù tranh cãi về chất lượng, S Line làm tốt một điều là tạo ra hiệu ứng truyền thông bùng nổ. Theo The Korea Times, kể từ khi bộ phim ra mắt, hơn 230.000 ảnh và video do người dùng tạo ra tràn ngập trên mạng xã hội Hàn Quốc.