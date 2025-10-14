Mưa trắng trời từ sáng đến trưa, đường phố Hải Phòng biến thành ‘sông’

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ sáng đến trưa 14/10 khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Hải Phòng ngập sâu, các phương tiện chết máy giữa biển nước, giao thông tê liệt.
Ngày 14/10, tại Hải Phòng xuất hiện mưa lớn từ sáng đến trưa khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố ngập sâu trong biển nước như: Lạch Tray - Tô Hiệu - Cầu Đất; Trần Phú - Nguyễn Khuyến - Lê Lợi - Hai Bà Trưng; Hoàng Diệu - Nguyễn Tri Phương - Đinh Tiên Hoàng...
Trên phố Cầu Đất, mưa nặng hạt trong nhiều giờ khiến tuyến "phố vàng, phố bạc" ngập sâu 50-70cm. Hàng loạt ô tô, xe máy bị chết máy, người dân phải dắt phương tiện nối đuôi nhau trong mưa. Một số ô tô chết máy, tài xế để xe giữa biển nước đi "cầu cứu" đội cứu hộ.
Sau khi dắt xe máy qua điểm ngập, nhiều người tìm cách tháo nước bên trong ống xả để nổ lại máy.
Tuyến phố Cầu Đất là một trong những điểm ngập sâu nhất mỗi khi trời mưa lớn ở Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, vỉa hè tuyến phố đang được cải tạo do đó xuất hiện nhiều hố ga, tủ điện thi công dở dang trở thành "bẫy" rình rập.
Một số điểm hố ga được rào cảnh báo, một số điểm khác không được căng dây ngăn cách khiến tài xế điều khiển xe gặp nạn trên phố Cầu Đất.
Trong đó, phố Nguyễn Khuyến ngập khoảng 30-50cm, mực nước ngập sâu ít khi xuất hiện ở phố này. Nhiều người dân kinh doanh khu phố ẩm thực nổi tiếng tại Hải Phòng phải dựng rào chặn đường cấm ô tô di chuyển qua do sóng đánh vào cửa nhà, hàng quán.
Một trong những tuyến phố ẩm thực nổi tiếng Hải Phòng - phố Nguyễn Khuyến ngập sâu, nước tràn lên vỉa hè và nhà dân. Nhiều hộ kinh doanh kê hàng hóa lên cao tránh mưa ngập.
Chứng kiến nhiều người lái xe máy, xe máy điện di chuyển vào phố Nguyễn Khuyến bị ngập sâu, chết máy, nhiều người dừng trên vỉa hè phố Trần Phú để quan sát, chờ nước rút.
Do mưa lớn từ sáng đến trưa, hầu hết các tuyến phố trung tâm Hải Phòng ngập lụt khiến nhiều khu vực tê liệt. Mưa ngập đúng giờ cao điểm học sinh và người lao động tan ca trưa càng khiến tình hình giao thông phức tạp, hỗn loạn.