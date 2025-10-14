Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Mưa trắng trời từ sáng đến trưa, đường phố Hải Phòng biến thành ‘sông’

Nguyễn Hoàn

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ sáng đến trưa 14/10 khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Hải Phòng ngập sâu, các phương tiện chết máy giữa biển nước, giao thông tê liệt.

mua-ngap-1.jpg
mua-ngap-2.jpg
mua-ngap-3.jpg
Ngày 14/10, tại Hải Phòng xuất hiện mưa lớn từ sáng đến trưa khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố ngập sâu trong biển nước như: Lạch Tray - Tô Hiệu - Cầu Đất; Trần Phú - Nguyễn Khuyến - Lê Lợi - Hai Bà Trưng; Hoàng Diệu - Nguyễn Tri Phương - Đinh Tiên Hoàng...
tp-mua-ngap-7.jpg
tp-mua-ngap-9.jpg
tp-mua-ngap-11.jpg
Trên phố Cầu Đất, mưa nặng hạt trong nhiều giờ khiến tuyến "phố vàng, phố bạc" ngập sâu 50-70cm. Hàng loạt ô tô, xe máy bị chết máy, người dân phải dắt phương tiện nối đuôi nhau trong mưa. Một số ô tô chết máy, tài xế để xe giữa biển nước đi "cầu cứu" đội cứu hộ.
tp-mua-ngap-13.jpg
tp-mua-ngap-12.jpg
Sau khi dắt xe máy qua điểm ngập, nhiều người tìm cách tháo nước bên trong ống xả để nổ lại máy.
tp-mua-ngap-10.jpg
Một người lao động ngủ gật bên thềm khi mực nước đã vượt vỉa hè, chuẩn bị tràn vào nhà trên phố Cầu Đất.
tp-mua-ngap-6.jpg
tp-mua-ngap-8.jpg
Tuyến phố Cầu Đất là một trong những điểm ngập sâu nhất mỗi khi trời mưa lớn ở Hải Phòng. Thời điểm hiện tại, vỉa hè tuyến phố đang được cải tạo do đó xuất hiện nhiều hố ga, tủ điện thi công dở dang trở thành "bẫy" rình rập.
tp-mua-ngap-4.jpg
tp-mua-ngap-33.jpg
Một số điểm hố ga được rào cảnh báo, một số điểm khác không được căng dây ngăn cách khiến tài xế điều khiển xe gặp nạn trên phố Cầu Đất.
tp-mua-ngap-17.jpg
Trong khi đó, tại nút giao Nguyễn Khuyến - Trần Phú, được cho là khu vực khá cao ở trung tâm Hải Phòng cũng trở thành điểm ngập sâu, nước tràn vỉa hè.
tp-mua-ngap-16.jpg
tp-mua-ngap-19.jpg
tp-mua-ngap-18.jpg
Trong đó, phố Nguyễn Khuyến ngập khoảng 30-50cm, mực nước ngập sâu ít khi xuất hiện ở phố này. Nhiều người dân kinh doanh khu phố ẩm thực nổi tiếng tại Hải Phòng phải dựng rào chặn đường cấm ô tô di chuyển qua do sóng đánh vào cửa nhà, hàng quán.
ngap-lut.jpg
Một người cao tuổi ở phố Nguyễn Khuyến (Hải Phòng) đứng trên vỉa hè chờ người trợ giúp trở về nhà do ngập sâu, di chuyển khó khăn, nguy hiểm.
tp-mua-ngap-23.jpg
tp-mua-ngap-22.jpg
Một trong những tuyến phố ẩm thực nổi tiếng Hải Phòng - phố Nguyễn Khuyến ngập sâu, nước tràn lên vỉa hè và nhà dân. Nhiều hộ kinh doanh kê hàng hóa lên cao tránh mưa ngập.
tp-mua-ngap-20.jpg
tp-mua-ngap-21.jpg
tp-mua-ngap-26.jpg
tp-mua-ngap-24.jpg
Chứng kiến nhiều người lái xe máy, xe máy điện di chuyển vào phố Nguyễn Khuyến bị ngập sâu, chết máy, nhiều người dừng trên vỉa hè phố Trần Phú để quan sát, chờ nước rút.
tp-mua-ngap-25.jpg
tp-mua-ngap-31.jpg
tp-mua-ngap-30.jpg
Do mưa lớn từ sáng đến trưa, hầu hết các tuyến phố trung tâm Hải Phòng ngập lụt khiến nhiều khu vực tê liệt. Mưa ngập đúng giờ cao điểm học sinh và người lao động tan ca trưa càng khiến tình hình giao thông phức tạp, hỗn loạn.
tp-mua-ngap-28.jpg
Nhiều người vẫy taxi tại dải vườn hoa trung tâm, song do mưa ngập khắp lối nên nhiều tài xế từ chối.
Nguyễn Hoàn
