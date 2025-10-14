Mưa trắng trời từ sáng đến trưa, đường phố Hải Phòng biến thành ‘sông’

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ sáng đến trưa 14/10 khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm TP Hải Phòng ngập sâu, các phương tiện chết máy giữa biển nước, giao thông tê liệt.