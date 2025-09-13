Mùa no ấm của người dân xứ Lạng

Chương trình "Khai mạc mùa hạt dẻ năm 2025" được tổ chức vào sáng 13/9, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân trong vùng bởi Khai mạc mùa hạt dẻ năm 2025 trong không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh giá trị sản phẩm đặc sản hạt dẻ – niềm tự hào của quê hương Lạng Sơn.

Hạt dẻ- cây xóa nghèo bền vững của người dân xứ Lạng.

Ông Trần Tiến Nguyên, Chủ tịch UBND phường Lương Văn Tri chia sẻ: Cây hạt dẻ đã gắn bó lâu đời với mảnh đất Lạng Sơn, đặc biệt tại xã Quảng Lạc cũ, nay là phường Lương Văn Tri. Mô hình trồng cây dẻ được triển khai từ năm 2003, đến nay diện tích trồng đã đạt trên 100 ha, với sản lượng bình quân hàng chục tấn mỗi năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ đạt 300–400 triệu đồng/năm từ cây hạt dẻ. Đây thực sự là “cây làm giàu” của bà con nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống kinh tế và tinh thần cho người dân địa phương.

Người dân trải nghiệm, check in tại vườn dẻ phường Lương Văn Tri.

Mọi người đều hoan hỷ, trải nghiệm tại vườn dẻ vụ mùa 2025.

Không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, hạt dẻ Lạng Sơn còn khẳng định thương hiệu khi được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tôn vinh là “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2020”, đạt tiêu chuẩn OCOP cấp thành phố năm 2021. Sản phẩm hạt dẻ đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, được đông đảo người tiêu dùng đón nhận.

“Mùa hạt dẻ năm nay được tổ chức với mục đích không chỉ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương, mà còn là dịp để kết nối nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; khuyến khích phát triển chuỗi giá trị nông sản gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Đồng thời, đây còn là không gian để quảng bá văn hóa dân tộc với những làn điệu hát Then, Sli, Lượn cùng ẩm thực phong phú của quê hương”, ông Trần Tiến Nguyên nói.

Đồng bào các dân tộc xứ Lạng vui mừng đến dự khai mạc mùa hạt dẻ 2025 được tổ chức vào sáng 13/9 tại phường Lương Văn Trị, tỉnh Lạng Sơn.

Các sản phẩm hạt dẻ xứ Lạng đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.

Trưng bày hạt dẻ và "bàn tay vàng trong làng hạt dẻ".

Trong khuôn khổ khai mạc mùa hạt dẻ, các gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng, riêng có của người Lạng Sơn được tổ chức thu hút sự chú ý của người tham dự.

Trong khuôn khổ chương trình “ Khai mạc mùa hạt dẻ phường Lương Văn Tri năm 2025”, đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Du khách được tham quan các gian hàng trưng bày, được thưởng thức và mua sắm những sản phẩm đặc sản địa phương; được trải nghiệm du lịch sinh thái tại các nhà vườn trồng dẻ, được hòa mình vào thiên nhiên, tự tay thu hái quả dẻ, được chụp ảnh, check in.... Ban tổ chức chấm thi một số hoạt động như ''Bàn tay vàng trong chế biến và trang trí giỏ quả, gian hàng đẹp', giao lưu dân ca, dân tộc như hát Sli, hát lượn và bình chọn ảnh đẹp “Khoảnh khắc đẹp mùa hạt dẻ phường Lương Văn Tri 2025”.