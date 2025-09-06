Mưa lớn khiến hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng chìm trong biển nước, sơ tán xuyên đêm

TPO - Trận mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nhấn chìm hàng trăm căn nhà ở Lâm Đồng trong biển nước, buộc lực lượng chức năng xuyên đêm sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Rạng sáng 6/9, lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn sau trận mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, gây ngập sâu nhiều khu vực.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân khỏi khu vực bị ngập lụt.

Theo thống kê ban đầu, hơn 300 hộ dân ở 4 thôn của xã Hiệp Thạnh bị ảnh hưởng, nhiều nhà cửa, vườn tược, tuyến đường chìm trong biển nước, có nơi ngập hơn 1m, hàng chục hộ bị cô lập. Nước lũ bắt đầu dâng cao từ tối 5/9, tràn về các con suối chảy qua khu dân cư khiến người dân không kịp trở tay.

“Trong đêm, chúng tôi đã tập trung lực lượng sơ tán người dân và di dời tài sản. Đến khoảng 2h sáng nay, cơ bản đã hoàn tất, không để xảy ra thiệt hại về người”, lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh thông tin.

Lực lượng chức năng dùng xuồng di dời người dân xuyên đêm.

Đến sáng 6/9, nước tại nhiều điểm bắt đầu rút, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả. Hiện chính quyền xã Hiệp Thạnh đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời lên phương án hỗ trợ để sớm ổn định đời sống người dân.