Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa lớn khiến hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng chìm trong biển nước, sơ tán xuyên đêm

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trận mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nhấn chìm hàng trăm căn nhà ở Lâm Đồng trong biển nước, buộc lực lượng chức năng xuyên đêm sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Rạng sáng 6/9, lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn sau trận mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, gây ngập sâu nhiều khu vực.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân khỏi khu vực bị ngập lụt.

Theo thống kê ban đầu, hơn 300 hộ dân ở 4 thôn của xã Hiệp Thạnh bị ảnh hưởng, nhiều nhà cửa, vườn tược, tuyến đường chìm trong biển nước, có nơi ngập hơn 1m, hàng chục hộ bị cô lập. Nước lũ bắt đầu dâng cao từ tối 5/9, tràn về các con suối chảy qua khu dân cư khiến người dân không kịp trở tay.

“Trong đêm, chúng tôi đã tập trung lực lượng sơ tán người dân và di dời tài sản. Đến khoảng 2h sáng nay, cơ bản đã hoàn tất, không để xảy ra thiệt hại về người”, lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh thông tin.

img-8261.jpg
img-8260.jpg
Lực lượng chức năng dùng xuồng di dời người dân xuyên đêm.

Đến sáng 6/9, nước tại nhiều điểm bắt đầu rút, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả. Hiện chính quyền xã Hiệp Thạnh đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời lên phương án hỗ trợ để sớm ổn định đời sống người dân.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #lũ lụt #sơ tán dân #ngập sâu #xuyên đêm #xã Hiệp Thạnh #mưa lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục