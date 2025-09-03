Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Ngập sâu gần 1m, người dân nhiều xã ngoại thành phải dùng thuyền

Thanh Hiếu

TPO - Nhiều khu vực dân cư thuộc xã Xuân Mai, Kiều Phú... vẫn còn ngập sâu. Trong đó, có những điểm ngập sâu gần 1m, người dân muốn di chuyển phải dùng thuyền.

4.jpg
Ngày 3/9, nhiều khu vực dân cư﻿ thuộc xã Xuân Mai vẫn còn ngập sâu. Trong đó, có những điểm ngập sâu gần 1m, người dân muốn di chuyển phải dùng thuyền.
1000025054.jpg
1000025038.jpg
1000025029.jpg
UBND xã Xuân Mai cho biết, nếu nước sông Bùi vượt mức 7,3m sẽ tràn đê Bùi 2, khiến 5 thôn sẽ bị ngập sâu. Tuy nhiên, từ đêm 31/8, nước lũ sông Bùi đã lên 7,4m và tràn qua đê Bùi 2 gây ngập đồng ruộng, khu dân cư của các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Tiến Tiên (xã Xuân Mai).
tp-13.jpg
tp-12.jpg
tp-11.jpg
Thống kê của UBND xã Xuân Mai cho thấy, nước lũ đã làm ngập 109 nhà dân, 315 hộ bị ngập ngõ, đê Bùi 2 xuất hiện sạt lở 2 vị trí dài khoảng 15m và một cung sạt 17m; 132 ha lúa bị ngập.
2.jpg
tp-7.jpg
tp-6.jpg
Xuân Mai là vùng thoát lũ của Hà Nội nên thường xuyên bị ngập. Năm 2024, xã Xuân Mai đã 2 lần bị ngập sâu kéo dài gần 2 tháng.
tp-7.jpg
tp-3.jpg
Tương tự, xã Quảng Bị ngập trên 340 hộ ở các thôn Đồng Dâu, Bến, Đầm, Mới và thôn Giữa. Xã Kiều Phú bị ngập 475 hộ, trong đó 195 hộ nước vào sàn nhà. Ngoài ra, một số tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ. Đường tỉnh 421B nối xã Xuân Mai với xã Kiều Phú bị ngập gần 1m.
1000025070.jpg
Tại các khu vực vực bị ngập sâu, chính quyền địa phương đã đặt các biển cảnh bảo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn.
tp-2.jpg
Sở NN&MT Hà Nội cho biết, hiện đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa, bão, lũ năm 2025. Để chủ động phòng, chống và ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra, Sở NN&MT đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động, kịp thời triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; khắc phục hậu quả và ảnh hưởng sau thiên tai.
Thanh Hiếu
#Ngập sâu #mưa lũ #Bão số 3 #Hà Nội #Di chuyển bằng thuyền #xã Xuân Mai

Xem thêm

Cùng chuyên mục