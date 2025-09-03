Hà Nội: Ngập sâu gần 1m, người dân nhiều xã ngoại thành phải dùng thuyền

TPO - Nhiều khu vực dân cư thuộc xã Xuân Mai, Kiều Phú... vẫn còn ngập sâu. Trong đó, có những điểm ngập sâu gần 1m, người dân muốn di chuyển phải dùng thuyền.