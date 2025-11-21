Mưa giảm nhanh ở Khánh Hoà, Đắk Lắk, kéo dài ở Gia Lai

TPO - Dự báo hết ngày mai (22/11), khu vực Khánh Hoà và Đắk Lắk sẽ hết mưa to, riêng phía đông Gia Lai (Bình Định cũ), phía đông Quảng Ngãi và Đà Nẵng mưa kéo dài đến ngày 24/11. Lũ tại một số sông ở Khánh Hoà và Đắk Lắk đã qua đỉnh nhưng vẫn ở mức báo động (BĐ)2-BĐ3.

Hôm nay (21/11), mưa tiếp tục ở phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa nhưng cường độ giảm so với những ngày trước, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều tối 21/11 đến hết ngày 22/11, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hòa có mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 22/11 đến hết ngày 23/11, vùng tâm mưa có sự chuyển dịch lên phía Bắc. Cụ thể, Huế, phía đông Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ thời gian này mưa từ 30-70mm, có nơi trên 130mm. Khánh Hoà và Phú Yên từ đêm 22/11 mưa giảm.

Đêm 23/11 và ngày 24/11, Huế, phía đông Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định tiếp tục có mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 24/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Đến chiều nay, hầu hết các sông trên khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hoà, lũ đã giảm, riêng sông Krông Ana (Đắk Lắk), trên sông Đồng Nai (Đồng Nai) lũ đang lên.

Mưa lũ giảm dần ở miền Trung nhưng ngập lụt dự báo còn tiếp tục trong vài ngày tới.

Tại Đắk Lắk nơi hứng chịu mưa lũ nghiêm trọng, trên sông Ba tại trạm Củng Sơn chiều nay đã xuống dưới BĐ2, tại trạm Phú Lâm trên BĐ1, riêng sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn vẫn trên BĐ3.

Dự báo trong đêm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh ở trên mức BĐ3 từ 2,55-2,6m. Trong ngày mai, lũ trên sông Krông Ana sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ3. Đêm nay và ngày mai, lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Srêpôk ở trên mức BĐ3.

Tại Khánh Hoà, lũ đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Lúc 14h chiều nay, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa vượt BĐ3, sông Cái Phan Rang tại trạm Phan Rang trên BĐ1.

Đêm nay và ngày mai (22/11), lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3, sông Cái Phan Rang ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Tại Gia Lai, lúc 14 giờ chiều nay, sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa xuống dưới BĐ2. Đêm nay và ngày mai, lũ sông Kôn ở mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Tình trạng ngập lụt giảm dần trong hôm nay. Tính đến 11h trưa nay còn 26.906 nhà ngập, (Gia Lai 6.320 nhà , Đắk Lắk 11.586 nhà , Khánh Hòa 9.000 nhà). Các tỉnh Khánh Hòa bị ngập trên diện rộng tại 50 phường/xã, Đắk Lắk 7 phường xã, Gia Lai 3 phường xã.

Tính đến trưa nay, mưa lũ làm 53 người chết, mất tích, trong đó 44 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 17, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 04), 9 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1). Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.