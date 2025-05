Một số trường hợp được đi cầu hơn 4.000 tỷ vừa thông xe kỹ thuật ở Sóc Trăng

TPO - Dự án cầu Đại Ngãi 2 vừa thông xe kỹ thuật, đang hoàn thiện một số hạng mục còn lại như lan can, hệ thống an toàn giao thông và đường dẫn. Trong một số tình huống khẩn cấp, cầu sẽ mở cửa cho xe qua...

Sáng 14/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Đình Thông – Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư) cho biết: Hiện cầu Đại Ngãi 2 mới thông xe kỹ thuật, một số hạng mục chưa hoàn thành, mặt cầu đang thảm nhựa.

“Hiện cầu Đại Ngãi 2 đang giai đoạn hoàn thiện. Phần cầu chính đang thi công các hạng mục như lan can, cột đèn, hệ thống an toàn. Riêng phần đường dẫn đang xử lý đất yếu, chờ lún. Sản lượng toàn dự án hiện đã đạt trên 95%, gần hoàn tất”, ông Thông nói.

Cũng theo ông Thông, do dự án chưa hoàn thiện, nên về nguyên tắc chưa được đưa vào sử dụng, chưa cho phương tiện bình thường qua lại. Phương tiện qua lại cầu hiện chỉ xe phục vụ thi công. Ở hai đầu cầu, chủ đầu tư đã lắp đặt hệ thống rào chắn, biển cấm và cảnh báo để đảm bảo an toàn.

“Dù vậy, trong những trường hợp thật sự khẩn cấp, vì lý do an sinh xã hội, chúng tôi có thể cân nhắc linh hoạt cho một số phương tiện đặc biệt đi qua cầu, như xe cứu thương. Tuy nhiên, điều này phải được kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối", ông Thông nói thêm.

Đại diện chủ đầu tư cầu Đại Ngãi 2 cũng ghi nhận có tình trạng người dân đi bộ lên cầu để chụp ảnh, ngắm cảnh. Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân hạn chế lên cầu khi chưa được phép lưu thông.

Về tiến độ, ông Thông cho biết, chủ đầu tư, nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đúng kế hoạch thông xe vào cuối năm nay.

Dự án cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến hơn 15km, nối Trà Vinh - Sóc Trăng. Dự án có 2 cầu lớn, trong đó cầu Đại Ngãi 1 hơn 3.900 tỷ đồng, cầu Đại Ngãi 2 hơn 4.000 tỷ đồng.

Cầu Đại Ngãi 2 chính thức hợp long vào ngày 5/1/2025, vượt tiến độ 6 tháng, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 6 tới.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ phá thế độc đạo của tuyến Quốc lộ 1, tạo liên kết quan trọng cho các tỉnh duyên hải vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM.