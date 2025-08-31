Một sở ở Lâm Đồng thừa tới 74 cấp phó

TPO - Số lượng cấp phó tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đang vượt xa quy định. Hiện sở này có tổng cộng 163 người nhưng chỉ được bố trí 116 vị trí, dôi dư tới 74 cấp phó.

Ngày 31/8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Nội vụ, qua thẩm định, có 23/46 hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết, gồm 22 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và một trường hợp nghỉ thôi việc, 23 hồ sơ còn lại chưa được xem xét do chưa đủ cơ sở pháp lý để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Sở Nội vụ, hiện số lượng cấp phó tại các phòng, chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN&MT vượt xa quy định. Tại 14 phòng chuyên môn và chi cục, có 89 cấp phó trên tổng số 42 vị trí (dôi dư 47 người), tại 37 đơn vị sự nghiệp công lập, có 74 cấp phó trên tổng số 101 vị trí (dôi dư 27 người).

Ngoài ra, nhiều đơn vị có số cấp phó gấp đôi, gấp ba so với quy định. Đơn cử, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước có 8 phó chi cục trưởng, vượt 6 so với quy định. Phòng tổ chức cán bộ và Phòng Kế hoạch - Tài chính cùng có 6 phó phòng, thừa 3 vị trí. Trung tâm Khuyến nông có 6 phó giám đốc, dôi dư 4. Chi cục Chất lượng - Chế biến và Phát triển thị trường có 4 phó chi cục trưởng, vượt 2 so với quy định.

Từ thực trạng trên, Sở Nội vụ Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho 23 lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng, chi cục trưởng, phó chi cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc trung tâm… thuộc Sở NN&MT được nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ, nhằm đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định.