Người lính

Google News

Một quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng

Nguyễn Minh - Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 6/11, thông tin từ Quân khu 3 cho biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại tỉnh Quảng Ninh, một quân nhân của Lữ đoàn Công binh 513 là Hạ sĩ Vũ Văn Bình đã hy sinh do hiện tượng đá sạt trên nóc công trình.

Theo Quân khu 3, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 5/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đặc khu Cô Tô ở tỉnh Quảng Ninh, Hạ sĩ Vũ Văn Bình (chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3), phát hiện có hiện tượng đá sạt trên nóc công trình tại vị trí chỉ huy của Trung úy Nguyễn Tiến Dũng đang đứng. Ngay lúc đó, Hạ sĩ Bình chạy đến đẩy Trung úy Dũng ra để tránh vị trí sạt lở, thì bị một khối lượng đất đá lớn đè vào người.

new-folder-12.jpg
Hạ sĩ Vũ Văn Bình.

Ngay khi phát hiện sự việc, chỉ huy Tiểu đoàn 1 và Đại đội 2 đã nhanh chóng đưa Hạ sĩ Vũ Văn Bình ra ngoài để sơ cứu và chuyển đến Trung tâm y tế đặc khu Cô Tô cấp cứu. Tuy nhiên, theo kết luận của Trung tâm y tế, do vết thương quá nặng, lúc 18 giờ 25 phút, Hạ sĩ Vũ Văn Bình đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cũng theo Quân khu 3, Hạ sĩ Vũ Văn Bình (sinh năm 2005, quê phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) nhập ngũ tháng 2/2024, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, em gái còn nhỏ.

Trước khi hy sinh, Hạ sĩ Bình là chiến sĩ công binh công trình ở Tiểu đội 3, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513 (Quân khu 3). Sự hy sinh của Hạ sĩ Vũ Văn Bình là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm quên mình trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã ký quyết định thăng quân hàm vượt cấp từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ cho quân nhân Vũ Văn Bình; đồng thời, đơn vị đã đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Bằng khen cho quân nhân Vũ Văn Bình.

Nguyễn Minh - Hoàng Dương
#Một quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng #Quân khu 3 #tỉnh Quảng Ninh #Lữ đoàn Công binh 513 #Hạ sĩ Vũ Văn Bình #Đặc khu Cô Tô

