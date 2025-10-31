Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Một phó phòng ngân hàng lừa 4,8 tỷ đồng để đầu tư tài chính qua mạng

TPO - Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, một phó phòng ngân hàng ở Đắk Lắk đã vay hơn 4,8 tỷ đồng với lý do “đáo hạn cho khách” nhưng thực chất để đầu tư tài chính qua mạng.

Ngày 31/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Tống Minh Hòa (32 tuổi, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

tienphong-1-9079.jpg
Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Tống Minh Hòa. Ảnh: Anh Đức.

Theo điều tra, năm 2024, Hòa là Phó phòng giao dịch của một ngân hàng ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Từ khoảng tháng 5/2024, Hòa bắt đầu tìm hiểu và tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Thời gian đầu tham gia thấy có lời nên Hòa tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn.

Để có vốn, Hòa nói dối một phụ nữ ở tỉnh Lâm Đồng cần tiền đáo hạn cho khách hàng và vay tổng cộng 4,8 tỷ đồng, cam kết trả gốc và lãi đầy đủ.

Tin tưởng vì Hòa đang là cán bộ ngân hàng, người phụ nữ nhiều lần cho vay. Tuy nhiên, Hòa dùng toàn bộ tiền để đầu tư và trả nợ cá nhân, sau đó thua lỗ, bỏ việc và bỏ trốn.

Sau khi nhận được đơn tố giác, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, củng cố chứng cứ và bắt giữ Hòa để xử lý theo quy định pháp luật.

