Một Em xinh bất ngờ "nổi rần rần" hút fan quốc tế, được khen nhờ một hành động

Thiện Dư
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đoạn video hài hước của Em xinh này bất ngờ trở nên "viral" trên mạng xã hội, thu hút nhiều netizen quốc tế.

Thời gian gần đây, Juky San nổi lên với những khoảnh khắc "gây sốt" một cách bất ngờ. Đặc biệt, nữ ca sĩ 9X đã lên xu hướng trên mạng xã hội TikTok nhờ một đoạn video đáng yêu do người hâm mộ ghi lại.

Đoạn video gây sốt của Juky San khi cô cố gắng đóng nắp bút cho fan. Nguồn: @mandyhhee

Trong video, Juky San cố gắng đóng nắp bút sau khi ký tên cho một người hâm mộ. Điều khiến đoạn video trở nên hài hước hơn là dù bạn fan tinh nghịch rung cây bút để trêu chọc nhưng Juky San vẫn kiên nhẫn, tập trung cao độ để hoàn thành "nhiệm vụ" đóng nắp bút của mình.

Sự dễ thương và biểu cảm tập trung ngộ nghĩnh của nữ ca sĩ đã khiến video này bùng nổ, thu về hơn 1 triệu lượt thả tim và hàng triệu lượt xem trên TikTok.

2.jpg
Biểu cảm và hành động dễ thương với fan của Juky San gây sốt.

Video này bất ngờ thu hút sự chú ý của netizen quốc tế, với nhiều bình luận khen ngợi dành cho điệu bộ đáng yêu và thái độ thân thiện của Juky San. Nhiều cư dân mạng quốc tế còn xin "in tư" của cô và được fan Việt nhiệt tình chia sẻ. Netizen trong nước thích thú khi Juky San được lòng khán giả quốc tế với "chiếc" video hậu trường dở khóc dở cười.

6217472074931356767.jpg
6217472074931356766.jpg
Đa phần bình luận trên video về Juky San đều đến từ khán giả quốc tế.

Tham gia đội hình Em Xinh "Say Hi" mùa đầu tiên, Juky San có hành trình thi đấu đầy thử thách. Cô thường xuyên rơi vào nhóm top dưới, nhiều lần đối mặt với nguy cơ dừng bước. Đến vòng Live Stage 4, Juky San bị loại nhưng may mắn được "hồi sinh", lọt vào đội hình Chung kết. Cũng nhờ cơ hội này, cô đã ra mắt ca khúc Người Đầu Tiên - ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bài hát thành công nhất của Em Xinh "Say Hi". Hiện tại, Người Đầu Tiên đã đạt hơn 3 triệu lượt nghe trên Spotify, đứng hạng 2 trong số các ca khúc được nghe nhiều nhất theo thời gian thực của chương trình.

533585904-1255355396274294-6285419529439177811-n.jpg
Ca khúc Người Đầu Tiên của Juky San có thành tích tốt.

Người Đầu Tiên không chỉ thành công về mặt số liệu mà còn tạo nên trào lưu mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ca khúc được cộng đồng mạng sử dụng trong nhiều video, đặc biệt là những đoạn phim chia ly, “âm dương cách biệt” như anime, phim Hàn... Chính Juky San là người khởi xướng việc kết hợp bài hát với các cảnh phim anime đầy cảm xúc, khiến cô được người hâm mộ ưu ái đặt cho danh xưng hài hước "wibu mạnh nhất".

535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Em Xinh "Say Hi" #Juky San #Em Xinh #Người Đầu Tiên

