Một 'cuộc gọi' mà bạn nên trả lời

SVO - Bạn có cảm thấy rằng có điều gì đó “cần phải thay đổi” trong cuộc sống của mình? Nếu thế, thì đây có lẽ là bài viết quan trọng nhất mà bạn đọc trong ngày hôm nay.

Nhưng trước hết, bạn hãy nghe câu chuyện có thật về người phụ nữ này…

Cô ấy tên là Michelle. Đã 10 năm kể từ ngày cô ấy trả lời “cuộc gọi đánh thức” và cô bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình, hoàn toàn và dần dần.

Trong 10 năm đó, cô ấy đã: vượt qua một cuộc ly hôn rất đau lòng; thay đổi chế độ ăn của mình; trả xong một khoản nợ quan trọng; “thanh lọc” những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình; củng cố những mối quan hệ có ý nghĩa nhất; chấp nhận những điều còn chưa hoàn hảo; có những bước tiến đáng kể để đạt được mục tiêu lớn; và hơn hết, cô ấy lại kiểm soát được cuộc sống của mình.

Có thể câu chuyện của cô ấy là “cuộc gọi đánh thức” của bạn.

Michelle không hề có kế hoạch thực hiện tất cả những thay đổi đó. Nhưng cô đã khám phá ra một điều bất ngờ: mỗi MỘT thay đổi lại tạo cảm hứng và khuyến khích sự thay đổi tiếp theo. Cũng như những quân domino đổ thành hàng, động lực của từng thay đổi lại giúp cô ấy thực hiện những thay đổi khác một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Vậy “cuộc gọi đánh thức” đã biến đổi cuộc sống của Michelle là gì?

Có một thời gian dài, Michelle bị đau nửa đầu mãn tính. Cô luôn đau đầu, và những cơn đau ngày càng trầm trọng, đến mức cô nghĩ rằng mình đã bị bệnh nguy hiểm và đi khám bác sĩ thần kinh. Vài ngày sau, bác sĩ gọi lại cho cô để nói rằng cơ thể cô hoàn toàn bình thường, những cơn đau đầu đang khiến cô không chịu nổi kia hoàn toàn là do cô tự tạo ra. Cô không kiểm soát tốt những căng thẳng trong cuộc sống, và điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến cả thể chất lẫn tinh thần của cô.

Michelle cho rằng cô đã có những “cuộc gọi đánh thức” trước đó, nhưng cô quá bận rộn và mải suy nghĩ đến đủ thứ chuyện khác, nên đã bỏ qua.

Tác giả Elaine St. James đã nói một câu rất thông thái: “Một trong những lý do mà chúng ta cứ để cho cuộc sống của mình phức tạp như thế, chính là để chúng ta khỏi phải lắng nghe tiếng nói bên trong mình, bảo mình điều mình cần làm để khiến cuộc sống vận hành tốt hơn”.

Thế là, Michelle bắt đầu dành thời gian cho mình mỗi ngày để tĩnh tâm, để lắng nghe xem bản năng mình mách bảo ra sao. Càng ngày, cô càng thấy việc thực hiện những thay đổi là dễ dàng hơn, bởi cô bắt đầu quen với việc nhận ra những gì là tốt cho mình. Cô thường viết ra những gì mình thực sự cần, thực sự mong muốn. Cô dần từ bỏ những việc và những con người không dành cho mình, không đối xử tốt với mình…

Thực ra, trước đó, cô gần như mải mê với việc làm hài lòng người khác mà quên đi rằng mình cũng có lựa chọn – lựa chọn cách sống hạnh phúc. Cô nói rằng nếu cô biết điều đó sớm hơn, thì đã không cần đến một thập kỷ để cải thiện bản thân.

Câu chuyện này có thể là “cuộc gọi đánh thức” của bạn không?

Đã bao nhiêu lần bạn nghĩ: “Chuyện này không ổn đâu” hoặc “Chuyện này phải thay đổi”? Những ý nghĩ đó chính là từ tiếng nói bên trong của bạn. Đó là “cuộc gọi đánh thức” đang đến.

Bạn không cần bác sĩ thần kinh chẩn đoán hay một cuộc khủng hoảng lớn thì mới được “đánh thức”. Tiếng nói bên trong luôn cố gắng nói cho bạn biết rồi. Nhưng nếu bạn thấy mình còn chưa có thời gian và điều kiện để lắng nghe giữa những ồn ào của cuộc sống, thì có thể bạn sẽ thấy một trong những tình huống dưới đây tương tự với mình:

- Nếu cuộc sống của bạn quá đều đều và bạn thấy mình trở nên buồn nản, thì đây là cuộc gọi của bạn.

- Nếu bạn không bao giờ biết đặt mình lên trước, thì đây là cuộc gọi của bạn.

- Nếu bạn đã trở thành một con người mà chính bạn cũng không nhận ra, chỉ để làm hài lòng người khác, hoặc để theo đuổi một phiên bản hình mẫu nào đó không hề giống bạn, thì đây là cuộc gọi của bạn.

- Nếu bạn thường xuyên “giải quyết” những stress bằng cách ăn, mua sắm, ngủ vùi, xem TV, mạng xã hội, chơi game…, thì đây là cuộc gọi của bạn..

- Nếu bạn quá mệt mỏi, quá căng thẳng, quá kiệt sức, thì đây là cuộc gọi của bạn.

Nhận ra được “cuộc gọi đánh thức” không phải là việc khó, mà trả lời cuộc gọi đó mới là khó. Lựa chọn có trả lời hay không lại không phải là việc dễ dàng với nhiều người. Bởi vì, bạn có thể sẽ cảm thấy “an toàn” hơn nếu bạn cứ sống như ngày hôm qua, hôm kia… Nhưng bạn cũng biết rằng nếu bạn không tự tìm một lối ra khỏi cái vòng luẩn quẩn vô tận đó, thì nó chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi.

Vì vậy, bạn hãy bắt đầu lên danh sách những thay đổi lớn mà bạn cảm thấy sẽ tốt cho mình – chính mình, chứ không phải vì người khác muốn thế; và hãy thực hiện từng thay đổi một. Đến cuối năm, khi nhìn lại, chắc chắn bạn sẽ không hối hận một chút nào.