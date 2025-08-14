Một chủ quán cà phê trúng 50 triệu đồng tiền mặt nhờ uống Number 1

Chị Lê Thị Ngọc Trang (sinh năm 2005, trú tại xã Vĩnh Gia, An Giang) là khách hàng thứ 3 trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng tiền mặt nhờ uống Nước tăng lực Number 1 và tham gia chương trình khuyến mại “Tiếp năng lượng, bền đam mê” trong hè năm nay.

Kể về lúc nhận thông tin trúng thưởng, chị Trang hồ hởi cho biết: “Em và chồng rất vui sướng khi trúng tới 50 triệu đồng bởi không ngờ chỉ uống chai Nước tăng lực Number 1 mà lại có thể dễ dàng trúng số tiền lớn bằng cả năm em làm cộng lại”. Chị Trang tiết lộ thêm, Nước tăng lực Number 1 vốn là thức uống yêu thích của chị từ nhiều năm qua.

“Em bán cà phê, nước ngọt đủ loại nhưng đồ uống em thích nhất vẫn là Nước tăng lực Number 1 bởi hương vị thơm ngon, hợp gu. Buôn bán ngày trúng, ngày thất nên mỗi khi tụt năng lượng hay cần sự tỉnh táo, em thường uống Number 1 để tiếp thêm sức lực, duy trì đam mê với cửa hàng để hướng tới một tương lai ổn định hơn”, chị Trang kể.

Chị Lê Thị Ngọc Trang vui mừng khi trúng 50 triệu đồng tiền mặt nhờ uống Nước tăng lực Number 1. (Ảnh: NVCC)

Ngày 4/8 vừa qua, chương trình khuyến mại “Tiếp năng lượng, bền đam mê” tổ chức buổi livestream trên fanpage để quay số ngẫu nhiên tìm 1 khách hàng cuối cùng trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng; 03 khách hàng trúng giải nhì – mỗi giải là một iPad Air 6 M2; 03 khách hàng trúng giải Ba - mỗi giải là một AirPods Max; 03 khách hàng trúng giải Tư - mỗi giải là một loa JBL Partybox.

Sau buổi quay số và kiểm chứng kết quả, Ban tổ chức xác định số điện thoại nhắn tin tham gia chương trình của chị Lê Thị Ngọc Trang trúng giải Nhất với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng tiền mặt.

Cũng như đa phần người trúng các giải thưởng lớn khác, chị Trang cho biết khi nhận được điện thoại thông báo chị cũng sợ bị lừa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại tin nhắn lưu trên điện thoại và thông tin trên website chương trình, chị tin là may mắn trúng lớn đã đến với mình.

“Em xé nhãn lấy mã code nhắn tin tham gia chương trình gần 20 lần nên để chắc chắn, em phải kiểm tra lại mới tin được. Thật vui sướng khi em khi trúng tới 50 triệu đồng”, chị Trang tươi cười kể.

Được biết, chị Trang mới có con nhỏ. Chồng làm ruộng, việc buôn bán như chị nói chỉ đủ “đồng ra đồng vô” lo ăn uống hàng ngày. “Em dự tính khi nhận được tiền thưởng từ Number 1 sẽ lấy thêm các mặt hàng khác về bán, hy vọng thu nhập sẽ tốt hơn để lo cho gia đình, con cái”, chị Trang tươi cười hy vọng.

Ngoài chị Lê Thị Ngọc Trang trúng giải Nhất, Number 1 cũng đã xác định được 03 mã code trúng giải Nhì; 03 mã code trúng giải Ba và 03 mã code trúng giải Tư cuối cùng của chương trình khuyến mại “Tiếp năng lượng, bền đam mê” hè năm nay.

Anh Lê Trọng Phúc là 1 trong 3 khách hàng may mắn trúng giải Nhì với giải thưởng là một iPad Air 6 M2 17,6 triệu đồng. (Ảnh: NVCC)

Trong đó, Ban tổ chức đã liên hệ và xác định được anh Phú Văn Mùi (sinh năm 1991, trú tại xã Hạnh Lâm, Nghệ An) may mắn trúng giải Tư là một loa JBL Partybox trị giá 10,9 triệu đồng. Anh Lê Trọng Phúc (sinh năm 1999, trú tại phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp) may mắn trúng giải nhì là một iPad Air 6 M2 17,6 triệu đồng.

Chia sẻ với chương trình, anh Phúc cho biết vợ chồng anh hiện là công nhân làm bánh tráng tại địa phương. Do thường xuyên “sống chung” với nhiệt độ oi bức trong nhà xưởng làm bánh và tăng ca đêm nên anh Phúc luôn chọn Nước tăng lực Number 1 để tiếp thêm năng lượng và tỉnh táo làm việc.

“Uống Number 1 mỗi ngày nên tôi hay xé nhãn lấy mã code nhắn tin tham gia chương trình khuyến mãi cho vui, trúng được thẻ nạp điện thoại thì tốt, không trúng cũng không sao”, anh Phúc kể.

Đầu tháng 8 vừa qua, anh Phúc bất ngờ nhận được tin nhắn và điện thoại từ ban tổ chức thông báo trúng giải Nhì là một iPad Air 6 M2 17,6 triệu đồng. Anh hồ hởi cho biết: “Tôi rất vui sướng bởi đây là số tiền lớn mà người làm công nhân như tôi phải mất cả 2 tháng trời thức đêm dậy sớm làm việc mới có được. Tôi mong muốn quy đổi sản phẩm thành tiền mặt để có thêm chi phí lo cho con”, anh Phúc tươi cười nói.

Hàng triệu khách hàng đã tin tưởng, tham gia và đồng hành xuyên suốt hành trình “Tiếp năng lượng, bền đam mê” của Number 1 trong hè năm nay.

Được biết, chương trình khuyến mại “Tiếp năng lượng, bền đam mê” đang nỗ lực liên hệ với khách hàng trúng các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư để thực hiện các thủ tục trao thưởng. Trong 3 tháng hè vừa qua, Number 1 cũng đã trao 866.668 giải thẻ cào điện thoại trị giá từ 10 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng cho khách hàng trúng thưởng nhờ uống Nước tăng lực Number 1.