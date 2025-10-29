Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mới nhất về truyện tranh One Piece: Thành viên Băng Mũ Rơm cuối cùng xuất hiện

Thiện Dư

HHTO - Các chương mới của truyện One Piece đã hé lộ danh tính thành viên cuối cùng của Băng Mũ Rơm, cũng là chủ đề khiến độc giả bàn tán suốt nhiều năm.

Trong suốt hơn nhiều năm qua, One Piece đã khiến cộng đồng người hâm mộ liên tục tranh luận về danh tính thành viên cuối cùng của Băng Mũ Rơm. Hiện tại, bộ truyện kinh điển của Eiichiro Oda bước vào giai đoạn hồi kết, và hành trình đi tìm mảnh ghép cuối cùng của Luffy đang được hóng chờ hơn bao giờ hết. Thế nhưng nếu nhìn lại kỹ càng, Oda thực chất đã thiết lập màn ra mắt của thành viên này từ lâu, tận 8 năm trước.

anime-onepiece-wallpaper-strawha.jpg

Theo đó, cái tên có khả năng cao nhất trở thành thành viên cuối cùng của Băng Mũ Rơm trong One Piece chính là Loki. Lần đầu tiên Loki được nhắc đến trong tuyến truyện Đảo Bánh (Whole Cake Island), khi Big Mom than vãn rằng bà đã có thể thành Vua Hải Tặc nếu Loki và Lota cưới nhau. Thời điểm ấy, ít ai ngờ chàng hoàng tử khổng lồ của Elbaf sẽ trở thành nhân vật trọng yếu trong giai đoạn hiện tại của One Piece.

482942911-18498730699053262-3310.jpg
Loki được cho là sẽ gia nhập Băng Mũ Rơm.

Xoáy sâu vào tuyến truyện Elbaf, khán giả phải bất ngờ với hình tượng Loki đầy chiều sâu: một vị hoàng tử bị ruồng bỏ, mang trong mình ước mơ lớn và trái tim hướng về tự do.

Hắn "bị nguyền rủa" ngay từ khi sinh ra, không được tộc mình yêu thương, thậm chí bị xa lánh và xem như điềm xấu. Tuy vậy, ẩn bên trong dáng vẻ to lớn của Loki là một tâm hồn khao khát ánh sáng, được trở thành Thần Mặt trời Nika và tự do tung hoành trên đại dương.

Chính điểm đó khiến Loki trở thành "mảnh ghép hoàn hảo" cho Băng Mũ Rơm, được tác giả One Piece gửi gắm xuyên suốt. Giống như Robin hay Franky đều từng bị ruồng bỏ, Loki cũng mang trong mình nỗi cô độc nhưng sau đó tìm thấy sự đồng cảm nơi Luffy.

loki-stands-up-and-shows-how-big.jpg
Loki có số phận bị ruồng bỏ, khao khát tự do giống tinh thần Băng Mũ Rơm.

Không chỉ là sự đồng điệu về tinh thần, Loki còn có mối liên kết sâu xa với Luffy thông qua bức tranh huyền thoại Nika. Bức bích họa cổ tại Elbaf khắc họa hình ảnh tên khổng lồ Loki chiến đấu bên cạnh Thần Mặt trời Nika, một chi tiết gợi ý rằng Loki và Luffy được định mệnh sắp đặt cùng nhau đứng ở tuyến đầu trận chiến. Với sức mạnh của người khổng lồ, cùng lòng nhân hậu và ước mơ được tự do, không nghi ngờ gì khi Loki hội tụ đủ yếu tố của một thành viên Băng Mũ Rơm đúng nghĩa.

one-piece-elbaf-s-ancient-mural.jpg
Bức tranh gợi ý cho "duyên phận" giữa Loki và Luffy.

Nếu Oda thật sự chọn Loki là thành viên cuối cùng như những gợi ý suốt nhiều năm qua, đây sẽ là một nước đi hợp lý nhưng không kém phần bất ngờ. Băng Mũ Rơm vốn đại diện cho những con người bị thế giới chối bỏ, và việc tiếp nhận chàng hoàng tử "ngoài rìa" sẽ là mảnh ghép trọn vẹn nhất cho thông điệp mà One Piece theo đuổi suốt hơn 1000 chương.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
