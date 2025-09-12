Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một sứ giả văn hoá, lan toả giá trị Việt

Hà Thu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một “sứ giả văn hóa” lan tỏa giá trị Việt, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân các nước.

Tiếp nối các hoạt động song phương trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malta, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài vừa có cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại đây.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Italia kiêm nhiệm Cộng hoà Malta Dương Hải Hưng nhận định, quan hệ giữa Việt Nam và Malta đang tiến triển ngày càng tốt đẹp và tiềm năng hợp tác còn rất lớn.

Ông Hưng cho biết, tuy số lượng người Việt Nam tại Malta chưa đông so với các cộng đồng ngoại kiều khác, nhưng người Việt Nam có nhiều thế mạnh và có xu hướng ngày càng tăng nhanh. Đại sứ quán luôn quan tâm và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở Malta.

img-3309.jpg
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với bà con tại Malta.

Ông Võ Khắc Huy, thay mặt Hội người Việt Nam tại Malta, cho biết, người Việt Nam tại Malta tuy không đông nhưng có trình độ cao, làm việc trong các ngành nghề khác nhau nhưng cơ bản gắn kết và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Hội người Việt Nam tại Malta được thành lập từ tháng 8/2022, được sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán, đặc biệt là sự quan tâm của đại sứ, thời gian qua đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân sở tại.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng ghi nhận, đánh giá cao tâm huyết, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Hội người Việt Nam tại Malta trong việc hỗ trợ, gắn kết cộng đồng và quảng bá văn hóa Việt Nam ở sở tại. Thứ trưởng nhấn mạnh mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một “sứ giả văn hóa” lan tỏa giá trị Việt, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân các nước.

Thông tin tới bà con về kết quả các cuộc gặp lãnh đạo Malta, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, chính quyền Malta coi trọng quan hệ với Việt Nam và phản hồi tích cực với đề nghị của Đoàn công tác về việc quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Malta sinh sống và hội nhập ổn định.

Thứ trưởng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại Malta đang có nhiều điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống và phát triển, nhất là chính quyền và người dân Malta có thiện cảm đối với đất nước và con người Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khuyến khích bà con có thêm nhiều hoạt động cộng đồng, cùng nhau vun đắp tình đoàn kết, chung tay gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống và tiếng Việt, hướng về cội nguồn, đồng thời có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế - xã hội sở tại.

Nhân dịp này, thứ trưởng mời bà con về nước tham dự các sự kiện do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức như: chương trình Xuân Quê hương, đoàn kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương, đoàn đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, Trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào, lớp tập huấn dành cho giáo viên dạy tiếng Việt…

Cộng hòa Malta nằm gần phía nam Italia và ngay trên Tunisia trong vùng biển Địa Trung Hải với diện tích hơn 316 km2 và dân số khoảng 520.000 người. Malta là một trong những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, tuy nhiên những năm trở lại đây, Malta trở thành một điểm đến hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư, du học sinh, lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Hà Thu
Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
#cộng đồng người Việt tại Malta #Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng #Bộ Ngoại giao #Kiều bào

Xem thêm

Cùng chuyên mục