Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một sứ giả văn hoá, lan toả giá trị Việt

TPO - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một “sứ giả văn hóa” lan tỏa giá trị Việt, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân các nước.

Tiếp nối các hoạt động song phương trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malta, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài vừa có cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại đây.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Italia kiêm nhiệm Cộng hoà Malta Dương Hải Hưng nhận định, quan hệ giữa Việt Nam và Malta đang tiến triển ngày càng tốt đẹp và tiềm năng hợp tác còn rất lớn.

Ông Hưng cho biết, tuy số lượng người Việt Nam tại Malta chưa đông so với các cộng đồng ngoại kiều khác, nhưng người Việt Nam có nhiều thế mạnh và có xu hướng ngày càng tăng nhanh. Đại sứ quán luôn quan tâm và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở Malta.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với bà con tại Malta.

Ông Võ Khắc Huy, thay mặt Hội người Việt Nam tại Malta, cho biết, người Việt Nam tại Malta tuy không đông nhưng có trình độ cao, làm việc trong các ngành nghề khác nhau nhưng cơ bản gắn kết và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Hội người Việt Nam tại Malta được thành lập từ tháng 8/2022, được sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán, đặc biệt là sự quan tâm của đại sứ, thời gian qua đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân sở tại.



Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng ghi nhận, đánh giá cao tâm huyết, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Hội người Việt Nam tại Malta trong việc hỗ trợ, gắn kết cộng đồng và quảng bá văn hóa Việt Nam ở sở tại. Thứ trưởng nhấn mạnh mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một “sứ giả văn hóa” lan tỏa giá trị Việt, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân các nước.

Thông tin tới bà con về kết quả các cuộc gặp lãnh đạo Malta, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, chính quyền Malta coi trọng quan hệ với Việt Nam và phản hồi tích cực với đề nghị của Đoàn công tác về việc quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Malta sinh sống và hội nhập ổn định.

Thứ trưởng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại Malta đang có nhiều điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống và phát triển, nhất là chính quyền và người dân Malta có thiện cảm đối với đất nước và con người Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khuyến khích bà con có thêm nhiều hoạt động cộng đồng, cùng nhau vun đắp tình đoàn kết, chung tay gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống và tiếng Việt, hướng về cội nguồn, đồng thời có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế - xã hội sở tại.

Nhân dịp này, thứ trưởng mời bà con về nước tham dự các sự kiện do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức như: chương trình Xuân Quê hương, đoàn kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương, đoàn đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, Trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào, lớp tập huấn dành cho giáo viên dạy tiếng Việt…