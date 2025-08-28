Mối liên hệ không thể ngờ giữa răng và các bệnh tim mạch

TPO - Nghiên cứu từ lâu đã chỉ ra mối liên hệ giữa sức khỏe nướu kém và nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Một thử nghiệm mới cho thấy việc điều trị bệnh nướu răng nghiêm trọng có thể làm giảm tình trạng hẹp động mạch chính theo thời gian ở những người khỏe mạnh.

Việc điều trị bệnh nướu răng tích cực giúp giảm mức độ hẹp động mạch cảnh ở những người khỏe mạnh. Điều này cho thấy sức khỏe răng miệng cần được coi trọng như một yếu tố góp phần gây ra bệnh tim mạch.

Một bác sĩ đang siêu âm động mạch cảnh của bệnh nhân. (Ảnh: simon2579)

Có thể bằng cách giảm viêm, quy trình vệ sinh răng miệng thường xuyên này có thể là một cách không được biết đến để giảm thiểu sự suy giảm chức năng của mạch máu.

Tiến sĩ Marco Orlandi, đồng tác giả nghiên cứu, một bác sĩ nha chu lâm sàng tại Đại học College London, chia sẻ: "Tôi đã rất choáng ngợp khi lần đầu tiên xem dữ liệu".

Bệnh về răng lợi có liên quan đến các bệnh tim mạch

Khoảng 40% người trưởng thành ở Mỹ từ 30 tuổi trở lên mắc bệnh nướu răng ở một mức độ nào đó, được gọi là viêm nha chu, một tình trạng viêm mãn tính tiến triển dẫn đến răng lung lay, mất răng và hôi miệng dai dẳng. Khi bệnh trở nặng, các túi nhỏ xung quanh răng mà bàn chải đánh răng hoặc chỉ nha khoa không thể chạm tới sẽ nở rộng và chứa đầy mảng bám và vi khuẩn.

Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu liên hệ bệnh nha chu với nguy cơ cao mắc nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm bệnh Alzheimer, ung thư đại tràng và viêm khớp dạng thấp. Một lĩnh vực quan trọng với nhiều bằng chứng ngày càng tăng là mối liên hệ giữa bệnh nướu răng nghiêm trọng và bệnh tim mạch, với các nghiên cứu trước đây cho thấy việc kiểm soát bệnh nướu răng có liên quan đến việc cải thiện chức năng mạch máu.

Một thử nghiệm lâm sàng vừa được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu đã phát hiện ra rằng điều trị viêm nha chu làm chậm quá trình dày lên của hai lớp bên trong của động mạch cảnh, nằm ở mỗi bên cổ, ở những người trưởng thành khỏe mạnh. Độ dày của thành động mạch là một dấu hiệu quan trọng cho nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nên điều trị viêm nha chu để ngăn ngừa bệnh tim mạch

Orlandi cho biết, bằng cách nhắm vào tình trạng viêm nhiễm thay vì các yếu tố sức khỏe động mạch khác, như cholesterol đối với bệnh tim mạch.

Để kiểm tra xem liệu điều trị viêm nha chu có thực sự làm giảm độ dày của động mạch cảnh theo thời gian hay không, Orlandi và nhóm bác sĩ nha chu và bác sĩ tim mạch của ông đã tiến hành một thử nghiệm tiêu chuẩn vàng tại một bệnh viện nha khoa ở trung tâm London. Thử nghiệm được thực hiện ngẫu nhiên, nghĩa là những người tham gia được phân ngẫu nhiên vào một nhóm điều trị hoặc một nhóm đối chứng không được điều trị nướu chuyên sâu.

Đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã siêu âm động mạch cảnh của 135 người bị viêm nha chu nặng để xác định mức độ dày cơ bản. Họ cũng đo mức độ giãn nở của động mạch khi lưu lượng máu tăng lên - một thước đo hoạt động của mạch máu - và lấy mẫu máu để xác định các dấu hiệu của stress viêm và oxy hóa. Tất cả những người này đều khỏe mạnh, ngoại trừ việc bị bệnh nướu răng.

Tiếp theo, những người tham gia được chia ngẫu nhiên thành nhóm điều trị hoặc nhóm đối chứng. Nghiên cứu đã cẩn thận đảm bảo sự phân chia đồng đều giữa hai nhóm về mức độ nghiêm trọng của bệnh nha chu, tình trạng hút thuốc và tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Trong nhóm điều trị, bệnh nhân được điều trị viêm nha chu chuyên sâu: làm sạch toàn bộ miệng và làm sạch sâu dưới đường viền nướu để loại bỏ mảng bám và cao răng. Nhóm đối chứng được cạo vôi và đánh bóng răng đơn giản, tương tự như làm sạch răng thông thường nhưng không làm sạch sâu nướu.

Những người tham gia sau đó được theo dõi trong hai năm và mỗi người đều được điều trị nha khoa định kỳ trong suốt thời gian đó. Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá lại động mạch cảnh ở mốc một năm và hai năm, đồng thời lấy mẫu máu và đo chức năng mạch máu tại năm thời điểm.

Những bệnh nhân được điều trị cũng có chức năng mạch máu tốt hơn và mức độ các dấu hiệu viêm nhiễm và stress oxy hóa trong máu thấp hơn, vốn được biết là góp phần làm hẹp thành động mạch, một tình trạng gọi là xơ vữa động mạch .

Mặc dù có nhiều yếu tố thúc đẩy xơ vữa động mạch, nhưng "kết quả của chúng tôi củng cố quan điểm rằng viêm nha chu không được điều trị là một yếu tố nguy cơ có thể thay đổi đối với lão hóa mạch máu và có thể là các biến cố tim mạch", D'Aiuto cho biết.

"Trong rất nhiều năm, các nha sĩ chỉ tập trung vào răng mà quên mất phần còn lại của cơ thể, còn các bác sĩ thì chỉ tập trung vào cơ thể mà quên mất răng," ông nói. “ Đó thực sự là hai thế giới đã bị tách biệt và cần được kết nối lại với nhau vì lợi ích của bệnh nhân".