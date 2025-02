MobiFone tăng cường năng lực hạ tầng, tạo đà tấn công “không gian mới”

Là năm cuối để hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm đã được phê duyệt, năm 2025 là một năm đặc biệt quan trọng với MobiFone. Bên cạnh những cơ hội thuận lợi, cũng còn tồn tại không ít những khó khăn, tuy nhiên với tinh thần “Tăng tốc – đột phá – vươn mình”, MobiFone quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, “tấn công không gian mới”, tạo thêm sức mạnh để phát triển bền vững trong tương lai.

Đầu tư vào hạ tầng mang tính quyết định cho sự phát triển tương lai

Kết thúc năm 2024 với những thành tích ấn tượng, Tổng công ty viễn thông MobiFone hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, bao gồm các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách nhà nước với mức vượt tương ứng 20,1% và 56,7%, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Bước sang năm 2025, MobiFone tiếp tục đứng trước những thời cơ và thách thức mới.

Về mặt khó khăn, cũng như hầu hết các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ khác trong cả nước, sự suy giảm của các dịch vụ viễn thông truyền thống đang đặt ra những thách thức lớn cho MobiFone. Cuộc chiến chống SIM rác, sự cạnh tranh trên thị trường 5G ngày càng khốc liệt buộc doanh nghiệp phải nhận diện và kịp thời triển khai nhiều biện pháp thích ứng để vượt qua. Trong đó, sự đầu tư bài bản và chiến lược về cơ sở hạ tầng đã được thực hiện trong suốt nhiều năm đang gặt hái được những thành tựu quan trọng, trở thành ưu thế, thuận lợi cho MobiFone trên hành trình phát triển, sản xuất và kinh doanh trên thị trường.

Đầu tiên là việc nâng cấp, mở rộng hạ tầng Data Center và Cloud. Với việc định hướng trở thành doanh nghiệp công nghệ - cung cấp dịch vụ công nghệ số tới khách hàng, đây là vấn đề được Tổng công ty đặc biệt chú trọng, bởi trong thế giới công nghệ, Data Center và Cloud sẽ là “bộ não” là “linh hồn” của tất cả các sản phẩm, dịch vụ. Trong năm 2024, Tổng công ty đã thực hiện nâng cấp và hoàn thiện Portal Cloud với hàng loạt tính năng mới, đồng thời phát triển thêm gần 10 dịch vụ Cloud mới để cung cấp đa dạng theo nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, công tác sửa chữa và nâng cấp Cloud Portal phục vụ kinh doanh, chuẩn bị triển khai xây dựng IDC Hòa Lạc và mở rộng, nâng cấp trang bị tại các trung tâm data center đang vận hành cũng được MobiFone lên kế hoạch trong thời gian tới.

Tổng công ty cũng đã hoàn thành mở rộng phát triển các hệ thống Bigdata, hỗ trợ báo cáo, xử lý và phân tích dữ liệu, sản phẩm, điều hành, đồng thời ứng dụng công nghệ AI vào các sản phẩm dịch vụ như trợ lý ảo và hỗ trợ tư vấn khách hàng, triển khai các giải pháp AI Platform trong các nghiệp vụ Giám sát điện thoại viên… đem đến hiệu quả công tác vượt trội.

Là một thành tố quan trọng trong thế giới công nghệ số, trong những năm qua, MobiFone cũng luôn chú trọng đầu tư, xây dựng các nền tảng, hệ thống Cyber Sercutity, hỗ trợ đảm bảo bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin cho các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp tới khách hàng. Tổng công ty đã xây dựng được các hành lang pháp lý, công cụ quản trị, ban hành kiến trúc an ninh mạng theo từng giai đoạn, làm cơ sở cho các hoạt động giám sát xử lý, ứng cứu, tập trung tới từng đơn vị…

Tấn công không gian mới, đẩy mạnh các lĩnh vực cốt yếu, chiếm lĩnh thị trường

Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi, bám sát xu thế thị trường và nâng cao chất lượng, chăm sóc khách hàng, những sản phẩm, dịch vụ của MobiFone đã từng bước đi vào đời sống, sinh hoạt, công việc phục vụ các nhu cầu hàng ngày của người dân và chiếm được sự tin tưởng, đồng hành.

“Khoảng 15 năm trước, khi còn là một sinh viên, tôi chỉ biết MobiFone có dịch vụ di động, nghe, gọi, nhắn tin. Nhưng bây giờ, nhìn xung quanh mình, sự hiện diện của MobiFone có ở khắp nơi, từ phòng họp với MobiFone Meet, Smart Office; đến ở nhà có Vieon, ClipTV để giải trí; con cái học hành có mobiEdu, giao lưu với bạn bè thì có MobiGames, gọi điện lướt web hàng ngày có các gói data internet MobiFone, các đồng nghiệp trẻ thì dùng Saymee một cách hào hứng… Tất thảy đều đáp ứng được những nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình và những người xung quanh. Quan trọng là hầu hết mọi người đều rất hài lòng với các sản phẩm, dịch vụ của nhà mạng”, anh Phùng Đoàn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ. Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều khách hàng đã gắn bó lâu dài với MobiFone, là sự ghi nhận cho những nỗ lực, cống hiến mà toàn thể Tổng công ty đã thực hiện, theo đuổi trong nhiều năm qua.

Đối với MobiFone, năm 2025 là một bước ngoặt quan trọng: Năm Tăng tốc – Đột phá – Vươn mình hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đến năm 2025, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ hướng tới những mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035; Năm chính thức cung cấp dịch vụ 5G kinh doanh thương mại; Năm nâng cao năng lực hạ tầng và tiềm lực công nghệ, năng lực cạnh tranh; Mở ra kỷ nguyên phát triển mới 2026 – 2030 trở thành Tập đoàn Công nghệ số hàng đầu.

Trong năm 2025, mục tiêu của Tổng công ty phấn đấu mục tiêu đưa các nền tảng số mobiEdu, MEET, SmartTravel đạt công nhận là các Nền tảng số Quốc gia. Đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm cung cấp cho khách hàng, từng bước ứng dụng AI vào trong các sản phẩm dịch vụ toàn diện hơn. Việc hoàn thiện hạ tầng IoT; bổ sung các hệ thống phục vụ kinh doanh dịch vụ không gian mới, xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin mới để phục vụ chuyển đổi số cho Bộ ngành, địa phương… Tổng công ty cũng đang đặt ra những chỉ tiêu quan trọng cần nỗ lực vượt qua.

Song song với việc khai phá không gian mới, MobiFone cũng kiên trì giữ vững trụ cột cốt lõi với các sản phẩm dịch vụ truyền thống gồm data và băng rộng cố định, MVNO (mạng riêng ảo), Thương hiệu giới trẻ (Saymee), đặc biệt là các sản phẩm, tiện ích mới dựa trên nền tảng 5G. Sau khi thương mại hóa mạng 5G, nhà mạng sẽ triển khai các dịch vụ platform combo vào gói cước 5G (ClipTV, VieOn, mobiEdu, mobicloud, gói Buffet số…) để khách hàng có thể lựa chọn, sử dụng tùy theo nhu cầu.

Với những chiến lược rõ ràng cùng sự quyết tâm cao, hành trình của MobiFone được kỳ vọng sẽ đem đến những giá trị thiết thực, phục vụ nhu cầu đời sống người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia nhanh hơn, hiệu quả hơn, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, xã hội số trong tương lai.