MobiFone nhận loạt chứng chỉ quốc tế uy tín trong lĩnh vực Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây

Sáng ngày 07/8/2025, tại Hà Nội, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã long trọng tổ chức lễ đón nhận hàng loạt chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế danh giá trong lĩnh vực Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây. Đây đều là những chứng chỉ uy tín trên thế giới về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và vận hành hạ tầng số, minh chứng cho năng lực công nghệ, mức độ sẵn sàng và độ tin cậy cao của MobiFone trong hành trình hiện thực hóa chiến lược "Làm chủ hạ tầng số – Làm chủ tương lai số".

Sự kiện đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ và nhất quán của MobiFone trong công tác đảm bảo an toàn hệ thống, bảo mật dữ liệu người dùng và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thông tin trong môi trường số – yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin của khách hàng và đối tác trong kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện.

Dấu mốc chiến lược trong hành trình làm chủ hạ tầng số

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tá Lê Cảnh Duy – Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Đại diện các tổ chức chứng nhận quốc tế có mặt tại sự kiện bao gồm: ông Tống Duy Hưng - Tổng Giám đốc Công ty CP Cyber Services; ông Brook Crawford - Đại diện toàn cầu của hãng CyberCube; bà Phạm Nguyễn Xuân Quỳnh - Giám đốc quốc gia của EPI Group of Companies; ông Nguyễn Trí Hà Hải - Tổng Giám đốc USDC Technology JSC; bà Hoàng Thạch Hà - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giám đốc Tài chính Công ty CP Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT.

Trung tâm Dữ liệu và nền tảng Điện toán đám mây là một trong những hạ tầng chiến lược được MobiFone đầu tư trọng điểm trong nhiều năm qua. Không chỉ đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái dịch vụ số của Tổng công ty, hệ thống này còn là trụ cột công nghệ hỗ trợ triển khai hàng loạt giải pháp số trong các lĩnh vực thiết yếu như viễn thông, y tế, giáo dục, tài chính, hành chính công và dịch vụ công trực tuyến. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống trung tâm dữ liệu theo chuẩn quốc tế đã góp phần nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của MobiFone trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ an toàn – hiệu quả – tin cậy.

Trong lần công bố này, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã vinh dự được trao 6 chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế danh giá, do các tổ chức uy tín hàng đầu trong và ngoài nước đánh giá và cấp chứng chỉ. Cụ thể:

Chứng chỉ PCI DSS v4.0.1 – tiêu chuẩn bảo mật cao nhất trong ngành thanh toán điện tử, quy định nghiêm ngặt đối với các tổ chức xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu thẻ thanh toán. Đơn vị cấp chứng nhận: CyberCube.

Chứng chỉ ANSI/TIA-942 cho Site Trung tâm Dữ liệu Yên Hòa – tiêu chuẩn thiết kế và vận hành trung tâm dữ liệu theo chuẩn Mỹ, khẳng định năng lực hạ tầng hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn và vận hành liên tục. Trước đó, Site Node 3 tại Quận 9, TP.HCM của MobiFone cũng đã được công nhận đạt chuẩn này. Đơn vị cấp chứng nhận: EPI Group of Companies.

4 chứng chỉ ISO do ISOCERT – Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Quốc tế cấp, bao gồm: ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo quy trình vận hành được kiểm soát chặt chẽ và liên tục cải tiến; ISO/IEC 27001:2022 – Hệ thống quản lý an toàn thông tin, đảm bảo an ninh cho toàn bộ hệ thống CNTT; ISO/IEC 27017:2015 – Hướng dẫn bảo mật chuyên biệt cho các dịch vụ điện toán đám mây; ISO/IEC 27018:2019 – Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường đám mây, đảm bảo quyền riêng tư của người dùng cuối.

Đáng chú ý, chứng chỉ PCI DSS v4.0.1 được xem là tiêu chuẩn bảo mật cao nhất và phổ biến nhất toàn cầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử, với các yêu cầu nghiêm ngặt về xử lý, lưu trữ và truyền tải dữ liệu thẻ thanh toán. Đây là điều kiện bắt buộc để triển khai các hệ thống ví điện tử, trung gian thanh toán và chuyển mạch tài chính. Tại Việt Nam, hiện chỉ có số ít nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí và được cấp chứng chỉ này – trong đó có MobiFone.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Thượng tá Lê Cảnh Duy – Thành viên Hội đồng Thành viên khẳng định: “Đây là những tiêu chuẩn, có yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe, đảm bảo vận hành thực tế, bảo vệ dữ liệu người dùng. Việc MobiFone được cấp các chứng chỉ này hôm nay khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, năng lực vận hành, năng lực triển khai các dịch vụ cho các cơ quan chính phủ, cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân, sẵn sàng phục vụ cho các khách hàng của MobiFone, các giá trị gia tăng, đảm bảo an ninh an toàn, đảm bảo dữ liệu trong công việc chuyển đổi của các đối tác.”

Việc đồng thời đạt được loạt chứng chỉ quốc tế khắt khe hàng đầu không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc trong hành trình nâng cao năng lực công nghệ của MobiFone, mà còn một lần nữa khẳng định vị thế nhà cung cấp hạ tầng số an toàn, tin cậy, đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Với nền tảng hạ tầng hiện đại và hệ thống vận hành tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế, MobiFone Cloud đang từng bước hiện thực hóa chiến lược “Làm chủ hạ tầng số – Làm chủ tương lai số”, đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, hướng tới một tương lai số toàn diện, an toàn và bền vững.