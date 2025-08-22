Mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ cho trẻ mắc bệnh tim

TPO - Chương trình 'Trái tim cho em' mở rộng đối tượng hỗ trợ từ dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi, đồng thời nâng mức hỗ trợ tối đa từ 63 triệu lên 100 triệu đồng cho những trẻ em không may mắc tim bẩm sinh.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam vừa công bố các đổi mới quan trọng trong chương trình "Trái tim cho em".

Chương trình sẽ nâng tuổi hỗ trợ từ trẻ em dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi, nhằm tăng tính bao phủ và hỗ trợ tài chính cho trẻ em chưa đến tuổi lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Đồng thời, mở rộng danh mục khám chữa bệnh từ 22 bệnh tim bẩm sinh lên tổng cộng 45 bệnh. Điều này giúp chương trình bao trùm không chỉ các bệnh tim bẩm sinh mà cả những bệnh tim thường gặp ở trẻ em. Danh mục mới đã được tham khảo ý kiến chuyên môn từ các bệnh viện đồng hành.

Chương trình cũng sẽ nâng mức hỗ trợ tài chính tối đa từ 63 triệu đồng lên 100 triệu đồng cho mỗi ca bệnh, tạo cơ hội cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận phương pháp y tế hiện đại, tăng hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Chương trình 'Trái tim cho em' nâng mức hỗ trợ tối đa lên 100 triệu đồng/bệnh nhân.

Bên cạnh đó, mỗi năm sẽ tăng 20% số chương trình khám sàng lọc, nhằm tối đa số lượng trẻ em được cứu chữa. Ban tổ chức sẽ tập trung vào các tỉnh/thành phố, phường/xã nghèo, khó khăn, đồng thời phối hợp với các tổ chức y tế, bác sĩ xác định các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao.

Những đổi mới này nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng quỹ, cứu sống thêm nhiều trẻ em. Chương trình dự kiến triển khai các hoạt động gây quỹ trong quý III/2025.

Theo TS.BS Cao Đằng Khang - Trưởng khoa Phẫu Thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, việc mở rộng danh mục bệnh lý và nâng mức hỗ trợ tài chính sẽ tạo điều kiện để các bệnh nhi mắc bệnh tim, dù ở mức độ phức tạp hay hiếm gặp, có cơ hội điều trị bằng những phương pháp tiên tiến nhất.

"Đây là bước tiến quan trọng cho ngành y tế tiếp cận và cứu sống thêm nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa", BS Khang nói.

Chương trình cũng mở rộng khám sàng lọc cho trẻ em, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

'Trái Tim Cho Em' là chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em dưới 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động được khởi xướng năm 2008 bởi Tập đoàn Viettel và Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, cùng sự đồng hành của các bệnh viện lớn.

Hoạt động thăm khám diễn ra tại các tỉnh, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, để phát hiện sớm bệnh và chi trả toàn bộ chi phí điều trị hoặc phẫu thuật. Tập đoàn Viettel duy trì gần 1.000 cửa hàng làm điểm tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với các bệnh viện lớn để nâng cao năng lực y tế.

Sau 17 năm triển khai, Chương trình đã khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 188.850 trẻ em, thực hiện phẫu thuật thành công 7.327 ca với tổng số tiền quyên góp gần 250 tỷ đồng.