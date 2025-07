Tưởng 'bệnh vặt', bé gái nguy kịch vì sốc tim

TPO - Bệnh nhi 8 tuổi ngụ tại An Giang rơi vào tình trạng nguy kịch do sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng do viêm cơ tim tối cấp. Tuy nhiên, trước đó, bệnh nhi được chẩn đoán chỉ bị "bệnh vặt" rối loạn tiêu hóa.