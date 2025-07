Thay khớp háng cứu cụ bà U100 bị gãy xương đặc biệt nguy hiểm

TPO - Sau cú ngã, cụ bà 96 tuổi bị gãy xương đùi, đau đớn dữ dội, nguy cơ tử vong do cơ địa có nhiều bệnh nền. Các bác sĩ đã phẫu thuật thay khớp háng thành công, giúp cụ vượt qua nguy kịch.

Ngày 28/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Gia Định cho biết, cụ bà L.T.T. (96 tuổi, ngụ tại TPHCM) nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội. Theo bệnh sử, trước khi nhập viện, cụ đang di chuyển trong nhà thì không may bị trượt chân, ngã đập mông xuống sàn nhà.

Qua kết quả thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy liên mấu chuyển xương đùi – một dạng gãy xương đặc biệt nguy hiểm ở người lớn tuổi. Mặt khác cụ bà còn mắc nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng tiết niệu và rối loạn tâm thần tuổi già.

Cụ bà đã may mắn thoát "cửa tử" nhờ quyết tâm của con cháu và nỗ lực của các bác sĩ

BS Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng khoa Nội của bệnh viện cho biết, tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày sau gãy liên mấu chuyển đùi ở người trên 90 tuổi kèm bệnh nền có thể lên đến 60–80% nếu không được phẫu thuật kịp thời. Nguyên nhân tử vong bao gồm thuyên tắc phổi do huyết khối tĩnh mạch sâu, viêm phổi do nằm lâu bất động, nhiễm trùng tiết niệu – nhiễm trùng huyết, loét do tì đè, suy dinh dưỡng, đau và suy kiệt.

Đứng trước tình huống nguy hiểm và nhiều rủi ro khi thực hiện ca mổ trên bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh nền, các con cháu trong gia đình vẫn quyết tâm tìm cơ hội chữa lành cho cụ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân. Để tránh những nguy cơ lớn từ gây mê toàn thân ở người già yếu, các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp vô cảm, gây tê vùng phẫu thuật kết hợp gây tê tủy sống liều thấp và sử dụng thuốc an thần nhẹ.

Sự phối hợp liên chuyên khoa đã giúp cuộc mổ diễn ra thuận lợi, cụ bà tỉnh táo trong suốt cuộc mổ. Khớp háng bị gãy liên mấu chuyển xương đùi được thay thành công. Sau mổ, cụ đã có thể ăn uống bình thường, tập phục hồi chức năng vào ngày hôm sau và đi lại tại phòng bệnh chỉ sau ba ngày.

“Kể cả khi bệnh nhân cao tuổi gãy liên mấu chuyển có nhiều bệnh lý nền, tối ưu tình trạng người bệnh trước mổ, phẫu thuật là cánh cửa duy nhất để người bệnh tiếp tục sống có chất lượng cao và không đau đớn”- ThS.BS-CKII. Lê Hoàng Quân, Trưởng ê kíp Gây mê Hồi sức của bệnh viện chia sẻ.

Để bảo vệ người lớn tuổi tránh té ngã gãy xương, các bác sĩ khuyến cáo mỗi gia đình nên bố trí nhà cửa an toàn: lắp tay vịn cầu thang, thảm chống trượt trong phòng tắm, sàn nhà cần bằng phẳng, đủ ánh sáng. Khuyến khích người cao tuổi sử dụng giày đế mềm, vừa chân; tập thể dục nhẹ nhàng để tăng cường cơ – xương – thăng bằng. Định kỳ kiểm tra thị lực, sức khỏe xương khớp và tuân thủ chỉ định điều trị các bệnh lý nền (nếu có).