Mở bán tòa căn hộ A1 - Tháp trung tâm đẹp nhất dự án Tecco Elite City Thái Nguyên

Nằm trên trục Quang Trung sầm uất – trung tâm Thái Nguyên, Tecco Elite City nhanh chóng trở thành điểm đến của cả người mua ở lẫn giới đầu tư. Sau thành công của 4 tòa đầu với hàng trăm căn hộ đã bàn giao, thông tin mở bán tòa A1 được xem là cơ hội cuối cùng cho khách hàng muốn sở hữu căn hộ trung tâm có tiềm năng đầu tư - an cư vượt trội.

Thái Nguyên tăng tốc và bài toán an cư cho lao động chất lượng cao

Thái Nguyên trên đà phát triển mạnh mẽ xứng tầm thủ phủ miền Việt Bắc

Những năm gần đây, Thái Nguyên đã định vị mình là trung tâm công nghiệp trọng điểm của miền Bắc, nơi thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khổng lồ, đặc biệt là từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Sự hiện diện và mở rộng của các khu công nghiệp lớn đã tạo ra một lực lượng đông đảo với 43.000 chuyên gia nước ngoài cùng 130.000 lao động chất lượng cao.

Sự tăng trưởng kinh tế này kéo theo nhu cầu cấp thiết về nhà ở cao cấp. Theo số liệu từ Sở Xây dựng Thái Nguyên, giai đoạn 2023–2025, nhu cầu thuê căn hộ tại trung tâm thành phố tăng trung bình 12–15%/năm, trong khi nguồn cung căn hộ cao tầng mới chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu thực tế. Đặc biệt, các chuyên gia Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản làm việc tại KCN Yên Bình, Samsung hoặc Sông Công có xu hướng thuê dài hạn các căn hộ cao cấp, có dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. Điều này mở ra một cơ hội lớn cho những dự án tiên phong, đáp ứng đúng "cơn khát" này.

Là tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên, tổ hợp căn hộ Tecco Elite City nổi lên như một biểu tượng mới về chuẩn mực sống hiện đại. Sau hàng loạt thành công rực rỡ với các tòa tháp đã mở bán được thị trường hưởng ứng và “sold out” nhanh chóng, dự án đã nhận được sự săn đón của đông đảo nhà đầu tư lẫn khách hàng mua ở thực. Tiếp nối hành trình đó, chủ đầu tư Tecco Group cùng đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc vừa chính thức mở bán tòa A1 - tòa tháp trung tâm đẹp nhất dự án, hứa hẹn trở thành điểm sáng cuối năm 2025 trên bản đồ bất động sản tỉnh.

Sở hữu căn hộ cao cấp “2 trong 1” với mức giá “tuyệt chủng”

Tecco Elite City sở hữu vị trí đắc địa nhất trung tâm Thái Nguyên

Tọa lạc trên đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, lõi trung tâm phát triển của Thái Nguyên, Tecco Elite City sở hữu vị trí đắc địa với nhịp sống sôi động, sầm uất bậc nhất thành phố. Không chỉ có vậy, hạ tầng giao thông khu vực liên tục được nâng cấp – như tuyến vành đai kết nối khu đô thị với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đường Lương Ngọc Quyến mở rộng… góp phần đẩy mạnh giá trị khu vực.

Nổi bật, tòa căn hộ A1 vị trí trung tâm dự án, cư dân dễ dàng di chuyển tới các đơn vị hành chính công, thuận tiện tiếp cận đầy đủ hệ thống tiện ích công cộng chỉ với 5-10 phút di chuyển. Nổi bật có thể kể đến bến xe trung tâm, bệnh viện Y học cổ truyền, bệnh viện Đa khoa, trường học các cấp, UBND tỉnh…

Rạp chiếu phim Pixel Cinema ngay dưới chân tòa nhà

Ngoài ra, dự án còn ghi điểm với khách hàng nhờ chú trọng kiến tạo không gian sống sinh thái cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu toàn bộ, mang tính biểu tượng tại khu vực, có thể kể tới như: Rạp chiếu phim Pixel Cinema, tổ hợp gym & bể bơi Tecco, khu vui chơi trẻ em Tecco Kid World, 3 tầng hầm gửi xe rộng rãi và hiện đại…là những điểm nhấn độc đáo, vừa giúp cư dân thư giãn và tái tạo năng lượng, vừa gia tăng sức hút để thúc đẩy hoạt động kinh doanh sầm uất.

Tòa căn hộ A1 đang cấp tập triển khai giai đoạn hoàn thiện

Bên cạnh đó, dự án luôn ghi điểm với khách hàng nhờ pháp lý minh bạch và tiến độ thi công đúng cam kết. Đến thời điểm này, tòa căn hộ A1 đã thi công xong phần thô và bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao tới tay khách hàng vào đầu năm 2027. Có thể nói, Tecco Elite City đang từng bước định hình chuẩn sống đô thị kiểu mới tại Thái Nguyên – nơi mà mỗi căn hộ không chỉ là tổ ấm, mà còn là một tài sản vận hành sinh lời bền vững.

Cơ hội vàng từ đầu tư căn hộ cho thuê

Lực lượng chuyên gia lớn và ổn định đã tạo ra một nguồn cầu thuê nhà mạnh mẽ và khắt khe. Họ sẵn sàng chi trả mức giá cao cho những căn hộ không chỉ đẹp về thiết kế mà còn phải đầy đủ tiện ích nội khu và đảm bảo an ninh tuyệt đối. Các sản phẩm căn hộ tại khu vực trung tâm, có vị trí thuận lợi di chuyển đến các khu công nghiệp, chính là "gà đẻ trứng vàng" cho nhà đầu tư.

Căn hộ cho thuê tại Tecco Elite City

Với những lợi thế vượt trội đang sở hữu, Tecco Elite City không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho người dân Thái Nguyên, mà còn thỏa mãn tiêu chuẩn khắt khe của các chuyên gia về một không gian sống cao cấp, tiện nghi, bảo chứng tiềm năng cho thuê sinh lời cao. Cụ thể, theo số liệu từ đơn vị cho thuê & quản lý vận hành Asahi Luxstay, căn hộ 2 phòng ngủ cho thuê tại Tecco Elite City hiện có mức giá khoảng 10 triệu/tháng, tương đương với giá thuê căn hộ hạng B tại Hà Nội trong khi mức giá chỉ bằng ⅓. Qua đó, chủ căn hộ Tecco Elite có thể nhận về tỷ suất lợi nhuận gấp 3 lần. Cũng theo ghi nhận từ Asahi Luxstay, tỷ lệ lấp đầy quỹ căn hộ ủy quyền cho thuê tại đây luôn đạt mức trên 80%, thời gian tìm khách và vào ở mỗi căn hộ trung bình từ khoảng 20 - 40 ngày. Như vậy, nhà đầu tư không chỉ hưởng lợi từ giá trị tăng trưởng của tài sản mà còn có được dòng tiền ổn định, hấp dẫn hàng tháng.

Với mức giá “tuyệt chủng” chỉ 2x triệu/m2, vốn bỏ ra ban đầu khoảng 1 tỷ đồng, chưa kể loạt ưu đãi: chiết khấu tới 6%, lãi suất 0% trong 18 tháng, tòa A1 đang mở bán được xem là cơ hội “vàng” cuối cùng cho các nhà đầu tư tinh anh muốn sở hữu căn hộ trung tâm có mức giá “nước đầu” hấp dẫn, đón đầu làn sóng đầu tư khi Thái Nguyên đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nguồn lực đầu tư công và vốn FDI đang đổ mạnh về “xứ trà”.

