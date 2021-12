Mít quay đầu từ Lạng Sơn xuất hiện trên nhiều tuyến phố Hà Nội

TPO - Do xô xát, một người tại huyện Thạch Thất, Hà Nội bị hàng xóm đánh dập não. Sau nhiều tháng kêu cứu, khiếu nại, công an đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng". Tuy nhiên, người này vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.