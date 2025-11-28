Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miss Universe 2025 ngập trong ồn ào: Tân Hoa hậu bị đe dọa, Á hậu từ bỏ danh hiệu

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Những tưởng sau khi tìm ra người chiến thắng, Miss Universe 2025 sẽ kết thúc mọi ồn ào nhưng hóa ra mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, thậm chí tân Hoa hậu còn đang không ngừng lo sợ.

Chắc chắn Miss Universe 2025 là một trong những mùa thi nhiều ồn ào, thị phi nhất lịch sử cuộc thi này. Khi đang diễn ra, các thí sinh đã có mâu thuẫn với đơn vị tổ chức. Và sau đêm chung kết, mọi rắc rối còn ập đến nhiều hơn nữa khi nhiều khán giả nghi ngờ kết quả thiếu minh bạch.

miss-uni-5.jpg
Miss Universe 2025 gặp quá nhiều ồn ào

Nhà soạn nhạc Omar Harfouch, từng là giám khảo của Miss Universe 2025 đã lên tiếng đề nghị tước vương miện mà tân Hoa hậu Fatima Bosch vừa được trao. Lý do vì gia đình người đẹp Mexico bị cho là có quan hệ thân thiết với chủ tịch Miss Universe 2025, nên kết quả này không công bằng. Bản thân nhà soạn nhạc đã rút khỏi vị trí giám khảo cuộc thi này từ trước vòng bán kết vì nhận thấy mọi chuyện diễn ra thiếu rõ ràng, chính xác.

miss-uni-2.jpg
Á hậu 4 tuyên bố từ bỏ danh hiệu

Còn Á hậu 4 Olivia Yacé đã thông báo từ bỏ danh hiệu cô vừa nhận được. Cô đưa ra quyết định này vì muốn giữ vững các giá trị của mình là sự tôn trọng, phẩm giá và bình đẳng. Nàng hậu muốn trở thành hình mẫu để các em gái tự tin vượt qua giới hạn bản thân và chấp nhận cắt đứt mọi liên quan đến Miss Universe 2025.

miss-uni-1.jpg
miss-uni-4.jpg
Tân Hoa hậu nhận nhiều tin nhắn đe dọa

Bản thân tân Hoa hậu Fatima Bosch thì tiết lộ rằng cô nhận được rất nhiều tin nhắn chỉ trích, miệt thị, thậm chí đe dọa uy hiếp đến tính mạng sau khi đăng quang. Nhiều netizen phẫn nộ cho rằng Fatima Bosch không xứng đáng giành chiến thắng nên tuyên bố tẩy chay cô, còn gọi người đẹp Mexico là kẻ lừa đảo đáng xấu hổ. Fatima Bosch khẳng định không có lời chê bai lăng mạ nào có thể khiến cô yếu lòng hoặc lùi bước. Thậm chí cô sẽ mạnh mẽ hơn để chống lại các hình thức bạo lực tinh thần lên phụ nữ.

Còn cư dân mạng thì quá mệt mỏi với một cuộc thi có quá nhiều ồn ào, khiến cho uy tín của Miss Universe 2025 càng thêm sụt giảm.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Miss Universe #Hoa hậu Fatima Bosch #Miss Universe 2025 #Miss Universe ồn ào

