Minh Béo lại gây xôn xao khi khoe vào vai Đức Phật

TPO - Trên trang cá nhân, diễn viên kịch Minh Béo (Hồng Quang Minh) đã viết “Vinh dự được nghệ sĩ Phượng Trang trưởng đoàn Bông Sen Sài Gòn phân vai Đức Phật A Di Đà cho vở diễn sân khấu Phật giáo mới nhất" cùng những tấm ảnh của diễn viên này trong trang phục Đức Phật.

Cũng trên trang cá nhân của mình, diễn viên Minh Béo viết thêm: "Đang thử phục trang chuẩn bị cho vai diễn tâm linh mới. Con kính mong Phật Trời cho con được hoàn thành vai diễn mà con hằng tôn kính. Nam Mô A Di Đà Phật!".

Ngoài bài viết trên, Minh Béo còn liên tục khoe các vai diễn khác trên sân khấu Phật giáo.

Ngay sau khi Minh Béo đăng tải các thông này, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến phản ứng gay gắt từ khán giả. Đa số các ý kiến cho rằng, việc Minh Béo vào các vai trên sân khấu Phật giáo là "không thể chấp nhận được', "làm ô uế hình ảnh Đức Phật đầy tôn kính"...

Tuy nhiên, trả lời báo chí, nghệ sỹ Phượng Trang, người được Minh Béo nhắc tên khẳng định không có chuyện mời Minh Béo tham gia vai diễn Đức Phật như nội dung nam diễn viên này chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo nghệ sỹ Phượng Trang, bộ trang phục Minh Béo mặc đăng tải trên Facebook là của một diễn viên khác trong đoàn và vai diễn Đức Phật đã được ê-kíp sản xuất phân công cho một diễn viên khác trước đó. Cụ thể, trên poster chương trình, vai diễn Đức Phật do nghệ sĩ Thanh Hoài đảm nhiệm. Lý do Minh Béo mặc bộ đồ này là do trong lúc tập kịch, Minh Béo có lấy phục trang mặc thử rồi tự chụp hình”.

Ngay sau khi có ý kiến phản ứng trên các trang mạng, Minh Béo đã rút thông tin trên trên trang cá nhân của mình xuống. Tuy nhiên, trên fanpage Sao Minh Béo - được giới thiệu là "Trang tổng hợp các sản phẩm của nghệ sĩ hài Minh Béo" vẫn còn bài viết trên.

Minh Béo quê ở Tiền Giang, sau khi tốt nghiệp ngành sân khấu, diễn viên này đã có những vai diễn thành công trước khi bị cảnh sát quận Cam (Tiểu bang California- Mỹ) bắt giam vì tội Dâm ô trẻ em vào năm 2016.

Sau khi ra toà tại Mỹ, Minh Béo đã bị phạt 9 tháng tù và bị trục xuất khỏi Mỹ sau khi mãn hạn tù. Trở về Việt Nam, Minh Béo tiếp tục tham gia trong lĩnh vực sân khấu nhưng không được khán giả đón nhận.