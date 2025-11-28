MILO và sao Việt bất ngờ “đổ bộ”, tiếp sức học sinh TP.HCM Vovinam

Chỉ còn vài ngày trước màn đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập kỷ lục kép thế giới, 50.000 học sinh TP.HCM đang sôi động chuẩn bị cho sự kiện với tinh thần hừng hực, quyết tâm. Để cổ vũ cho các bạn, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, liên đoàn Vovinam Việt Nam, Nestlé MILO cùng dàn sao Việt như ca sĩ Orange, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Ái Phương và Duy Khánh đã bất ngờ đổ bộ giao lưu tại các trường, tiếp lửa tinh thần cho các em trước sự kiện lớn.

Chương trình Đồng diễn Võ nhạc Vovinam nhằm hướng đến kỷ lục kép Việt Nam và thế giới là hoạt động trọng điểm của Ngày hội 50 năm Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, chủ đề: “50 năm đổi mới Giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai”, do Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Nestlé MILO phối hợp tổ chức.

Để tiếp sức cho các em thêm hứng khởi tập luyện, chuỗi hoạt động giao lưu cùng Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam, nhãn hàng Nestlé MILO và các nghệ sĩ được tổ chức tại các trường trên địa bàn thành phố gồm TPHT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHT Marie Curie, THCS - THPT Hồng Hà, THPT Hùng Vương... từ ngày 18/11 đến ngày 25/11.

Không khí tập luyện “nóng hơn hết” khi các nghệ sĩ xuất hiện trên sân trường.

Buổi giao lưu mở đầu với phần phát biểu đầy cảm hứng từ Bà Huỳnh Lê Như Trang – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM. Thông qua những chia sẻ của Bà, sự kiện không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc hưởng ứng, tôn vinh những thành tựu của ngành Giáo dục & Đào tạo TP.HCM trong 50 năm mà còn hỗ trợ phát động, hình thành phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cho học sinh thành phố.

Không chỉ hiểu thêm về ý nghĩa của sự kiện thông qua phần chia sẻ, các em học sinh còn nhận được món quà cổ vũ bất ngờ từ Nestlé MILO – phần trình diễn từ các nghệ sĩ nổi tiếng. Tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, ca sĩ Orange - cựu học sinh của trường, biểu diễn ca khúc “Khi em lớn” với thông điệp mong các em hãy luôn bản lĩnh và vững tin trong hành trình phía trước. Màn trình diễn giàu cảm xúc này tạo nên điểm nhấn đặc biệt, biến cả sân trường trở thành buổi họp fan đẩy năng lượng và sức trẻ.

Lời nhắn nhủ từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM và dàn nghệ sĩ đã tiếp thêm động lực cho nhiều học sinh, trong đó có em Kiều Nguyễn Quỳnh Anh (lớp 10), một trong những thành viên đội hình đồng diễn. Em cho biết đây là cơ hội mà em chưa từng có trước đây. “Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là khi mọi người đoàn kết tập luyện, dù mệt nhưng luôn cố gắng chỉnh từng động tác cho bài hoàn chỉnh hơn.”

Từng tập nhiều môn thể thao như dancesport, bóng rổ và aerobic, thi đấu các giải thể thao học đường cúp Nestlé MILO, Quỳnh Anh cho biết Vovinam giúp em phát triển về thể lực lẫn tinh thần: “Ban đầu tập khó lắm vì cơ thể em bị cứng, nhưng sau thời gian tập đều thì em khỏe hơn, tập trung học hơn và tinh thần cũng vui hơn.”

Toàn cảnh các buổi tập luyện của học sinh thành phố.

Còn em Nguyễn Lê Quỳnh, lớp 10 khoe rằng nhờ hơn một tháng tập luyện, em làm quen với nhiều bạn mới và học được nhiều điều: “Các bài tập luyện Vovinam giúp cơ thể em và các bạn rắn chắc hơn, tạo cơ hội gắn kết và giúp em giao tiếp nhiều hơn với mọi người”, Quỳnh nói thêm.

Là Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia, nhiều năm gần đây Vovinam đã trở thành một trong những bộ môn được đưa vào hoạt động đồng diễn và được đẩy mạnh trong học đường bởi lợi ích mang lại cho học sinh.

Anh Nguyễn Tứ Cường, vận động viên đội tuyển Vovinam TP.HCM và đội tuyển quốc gia trực tiếp tham gia vào công tác hướng dẫn đồng diễn. Anh nhận thấy rõ những thay đổi tích cực mà Vovinam có thể đem lại cho các em học sinh thời gian qua. “Thông qua các bài võ, các em không chỉ nâng cao thể chất khỏe hơn, mà còn học được tính kiên định, nuôi dưỡng lòng tự tôn dân tộc, ý chí vượt khó... đều là những giá trị giúp các em trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống”, anh nói thêm.

Tiết mục biểu diễn võ Vovinam do vận động viên chuyên nghiệp thực hiện.

Hướng đến kỷ lục kép cùng các em học sinh, Nestlé MILO với vai trò nhà tài trợ và đối tác đồng hành chiến lược, luôn tích cực chung tay cùng Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM và Liên đoàn Vovinam Việt Nam triển khai chương trình đồng diễn lần này.

Suốt 30 năm hiện diện tại Việt Nam, nhãn hàng luôn kiên định với sứ mệnh nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam năng động và khỏe mạnh thông qua nhiều hoạt động thể thao đa dạng trong khuôn khổ chương trình Năng Động Việt Nam. Từ đó, Nestlé MILO góp phần đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ, nơi mỗi em học sinh đều được khuyến khích vận động, tự tin thể hiện bản thân và có nhiều bài học quý giá từ thể thao như lòng kiên trì, nhẫn nại, tinh thần đồng đội, đoàn kết.

Giai đoạn tập luyện đang bước vào thời điểm quan trọng, và chuỗi hoạt động giao lưu những ngày qua đã giúp học sinh vừa thêm phấn khởi để cùng chung sức vì kỷ lục. Sự kiện chính vào ngày 30/11 được kỳ vọng không chỉ là khoảnh khắc xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới, mà còn trở thành dấu mốc đáng chú ý của ngành Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, ghi nhận sự phát triển của phong trào thể thao học đường và sự lan tỏa mạnh mẽ của Vovinam trong cộng đồng học sinh thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Trong những ngày tới, các trường sẽ tiếp tục hoàn thiện đội hình và nâng cao chất lượng bài biểu diễn để sẵn sàng cho ngày xác lập kỷ lục kép lịch sử.