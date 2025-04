Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cuối mùa

TPO - Đợt không khí lạnh cuối mùa sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta vào khoảng chiều tối 27 đến ngày 28/4, gây mưa rào và dông diện rộng, đồng thời làm nền nhiệt giảm ở miền Bắc, riêng vùng núi Bắc Bộ trời trở lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một đợt không khí lạnh có cường độ yếu sẽ tràn xuống nước ta từ khoảng chiều tối ngày 27/4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối 27/4 đến ngày 28/4, miền Bắc sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 28/4, miền Bắc chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc từ 22-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-28 độ.

Trước khi đón không khí lạnh, trong ngày mai (27/4), miền Bắc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Hà Nội ngày 27/4, trời có mây, trưa chiều hửng nắng nhẹ, nhiệt độ trong ngày từ 23-32 độ. Từ đêm 27/4 đến ngày 28/4, Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngay sau đợt mưa dông này, khoảng đêm 29/4 đến ngày 1/5, miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trời mát.

Miền Trung đang trải qua những ngày thời tiết tương đối dễ chịu. Trời nắng nhẹ, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài vài ngày ở miền Trung, riêng Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hai ngày 30/4 và 1/5 có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khu vực Nam Bộ đang có xu hướng nắng nóng trở lại. Dự báo trong hai ngày 27–28/4, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36 độ, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng được nhận định còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực này.

Riêng chiều tối và tối các ngày từ 30/4-4/5, Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.