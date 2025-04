Sau mưa lớn trái mùa chiều qua, thời tiết TPHCM những ngày tới ra sao?

TPO - Sau cơn mưa trái mùa trên diện rộng vào chiều 23/4, cơ quan khí tượng dự báo từ hôm nay đến ngày 26/4, TPHCM tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày, chiều tối khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Chiều hôm qua (23/4), nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện mưa trái mùa với lượng tương đối lớn. Cơn mưa góp phần hạ nền nhiệt độ tại TPHCM sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Hôm nay (24/4), Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo nhiệt độ cao nhất ở TPHCM sẽ vào khoảng 34 độ C, giảm 1-2 độ C so với ngày trước đó.

Từ ngày 24/4 - 26/4, thời tiết TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ C, thấp nhất khoảng 26 độ C.

Từ ngày 27/4 - 29/4, trời không mưa, nắng nóng gia tăng trở lại trên khu vực TPHCM với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36 độ C.

Từ ngày 30/4 - 3/5, thời tiết TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Nắng nóng giảm cường độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ C.

"Nhìn chung, nắng nóng diễn ra từ 27-29/4, thời gian nắng nóng từ 11-15h, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô dễ gây cháy nổ, ảnh hưởng tới sức khỏe. Từ ngày 24-26/4 và từ ngày 30/4 trở đi mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, đề phòng có mưa vừa, mưa to, lốc xoáy, sét và gió giật mạnh"- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.

"Nhiệt độ cảm nhận" có thể hơn 50 độ? Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất ngày 23/4 ở TPHCM lên đến 53 độ C, ngày hôm nay (24/4) là 52 độ C. Nhiệt độ cảm nhận và nhiệt độ dự báo có sự chênh lệch lớn. Nguyên nhân do đâu? Theo chuyên gia khí tượng, nhiệt độ dự báo là số đo nhiệt độ không khí tại một địa điểm cụ thể, thường được ghi nhận ở độ cao khoảng 2 mét trên mặt đất trong điều kiện tiêu chuẩn (không có ánh nắng trực tiếp, gió nhẹ…). Đây là con số được các trung tâm khí tượng công bố chính thức trong các bản tin thời tiết. Trong khi đó, nhiệt độ cảm nhận là mức nhiệt mà cơ thể con người thực sự cảm thấy, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như độ ẩm không khí, bức xạ mặt trời và vật liệu xung quanh. Cụ thể, độ ẩm cao khiến cơ thể khó thoát mồ hôi, làm cảm giác nóng tăng lên; nắng chiếu trực tiếp hoặc các bề mặt như nhựa đường, bê tông hấp thụ và tỏa nhiệt sẽ khiến môi trường xung quanh ở một khu vực nhất định thêm oi bức, nhiệt độ sẽ có sự chênh lệch so với dự báo. Ví dụ, khi dự báo thời tiết ghi nhận nhiệt độ 35-36 độ C, nhưng do các yếu tố trên, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời thực tế có thể lên tới 40–50 độ C hoặc cao hơn. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo, mức nhiệt độ cảm nhận ở một số nơi tại TPHCM trong ngày 23/4 có thể đạt 53 độ C và ngày 24/4 có thể đạt 52 độ C. Tuy nhiên, mức nhiệt độ cảm nhận này chỉ xuất hiện ở một số khu vực phụ thuộc vào nhiều yếu tố và môi trường xung quanh. Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, cho biết: "Con số hơn 50 độ C chỉ là nhiệt độ cảm nhận. Thực tế, nhiệt độ cao nhất ngày là từ 35 - 36 độ C, đây là mức nắng nóng bình thường, không có dấu hiệu bất thường".