Thời tiết tại Huế diễn biến ra sao dịp nghỉ lễ 30/4?

TPO - Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, thời tiết tại thành phố Huế diễn biến khá thuận lợi, trời nắng, nhiệt độ không quá cao, thích hợp cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, dã ngoại, trải nghiệm sinh thái của người dân và du khách.

Chiều 24/4, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Huế cho biết, từ ngày 30/4 đến 4/5 (dịp nghỉ lễ), thời tiết trên địa bàn chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa Nam rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía Tây hoạt động yếu, trên cao có áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và khống chế khu vực.

Trạng thái thời tiết chủ yếu là đêm không mưa, ngày nắng, có nơi xảy ra nắng nóng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34°C, một số thời điểm có thể đạt xấp xỉ 35°C. Riêng vào chiều tối, khu vực miền núi như A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Huế đánh giá, đây là điều kiện thời tiết thuận lợi để người dân và du khách tham gia các hoạt động ngoài trời như tham quan di tích, khám phá danh lam thắng cảnh, hoặc trải nghiệm các tour du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố…

Tuy nhiên, do đặc điểm chuyển mùa, nguy cơ mưa dông cục bộ vào chiều tối vẫn tồn tại, nhất là ở khu vực miền núi và ven biển. Do đó, người dân và du khách nên chủ động trong công tác đảm bảo an toàn khi tham quan, dã ngoại, trải nghiệm sinh thái vùng núi, ven biển, sông suối.

Trước nhu cầu gia tăng của người dân về tắm biển, sông, suối trong những ngày đầu hè, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cơ quan chức năng tại Huế khuyến cáo người dân, du khách cần phòng tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt đối với trẻ em và người không biết bơi.

Ngoài ra, người dân, du khách không nên tổ chức cắm trại, tụ tập ven suối vào chiều tối để đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở đất đá có thể xảy ra đột ngột.

Dự báo của cơ quan chức năng, trên biển Đông hiện không ghi nhận hoạt động của bão hay áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó, khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng hay nắng nóng, nhiệt độ cao kéo dài tại Huế là thấp, góp phần bảo đảm điều kiện thời tiết khá ổn định trong suốt kỳ nghỉ lễ sắp tới.