Mẹo đơn giản giúp bạn chống say tàu xe hiệu quả

TPO - Các nhà khoa học nghiên cứu các phương pháp cải thiện chứng say tàu xe đã phát hiện ra rằng, nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, nhất là nhạc vui, rất hiệu quả.

Sử dụng một thiết bị mô phỏng lái xe được hiệu chỉnh đặc biệt, các nhà nghiên cứu đã gây say xe cho những người tham gia và sau đó bật nhiều loại nhạc khác nhau trong khi họ cố gắng phục hồi. Âm nhạc nhẹ nhàng và vui tươi mang lại hiệu quả phục hồi tốt nhất, trong khi nhạc buồn lại kém hiệu quả hơn so với việc không làm gì cả.

Nghe nhạc vui sẽ giúp bạn giảm say tàu xe. (Ảnh minh họa)

"Say tàu xe ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm du lịch của nhiều người và các biện pháp can thiệp dược lý hiện có thường gây ra tác dụng phụ như buồn ngủ", Tiến sĩ Qizong Yue thuộc Đại học Tây Nam, Trung Quốc, tác giả liên hệ của bài báo trên Frontiers in Human Neuroscience, giải thích . "Âm nhạc là một biện pháp can thiệp không xâm lấn, chi phí thấp và được cá nhân hóa".

Nghe nhạc vui, giảm say xe

Đối với những người bị say xe, không gì tệ hơn và cảm giác căng thẳng khi nghĩ đến bị say xe có thể kích hoạt phản ứng vật lý, khiến họ say xe nhanh hơn. Vì âm nhạc có thể được sử dụng để giảm căng thẳng, nhóm nghiên cứu của Yue đặt ra câu hỏi liệu nó có thể giúp ích cho những người bị say xe hay không.

Các nhà nghiên cứu bắt đầu bằng việc phát triển một mô hình gây say tàu xe. Họ tuyển dụng 40 người tham gia để sàng lọc các tuyến đường trên trình mô phỏng lái xe và chọn ra tuyến đường khiến họ cảm thấy say xe. Sau đó, họ sàng lọc một nhóm người tham gia về mức độ say xe trước đây của họ và chọn ra 30 người báo cáo mức độ say xe.

Những người tham gia này đội mũ điện não đồ (EEG) để xác định các tín hiệu định lượng của tình trạng say xe trong hoạt động của não. Họ được chia thành sáu nhóm - bốn nhóm được can thiệp bằng âm nhạc, một nhóm không được nghe nhạc và một nhóm dừng thiết bị mô phỏng khi họ bắt đầu báo cáo rằng họ có thể cảm thấy hơi say xe.

Tất cả chỉ là do bạn tưởng tượng?

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, âm nhạc vui tươi làm giảm say xe hiệu quả nhất, giảm 57,3%, theo sát là nhạc nhẹ với 56,7%. Âm nhạc sôi động làm giảm say xe 48,3%, trong khi nghe nhạc buồn lại kém hiệu quả hơn so với việc không nghe gì cả. Nhóm đối chứng báo cáo các triệu chứng say xe giảm 43,3% sau khi nghỉ ngơi, trong khi những người nghe nhạc buồn chỉ giảm 40%.

Trong khi đó, dữ liệu điện não đồ (EEG) cho thấy hoạt động não ở thùy chẩm của những người tham gia thay đổi khi họ báo cáo bị say xe. Điện não đồ đo hoạt động ít phức tạp hơn ở vùng não này khi những người tham gia nói rằng họ cảm thấy khá say.

Có thể nhạc nhẹ giúp thư giãn, giảm căng thẳng, trong khi nhạc vui có thể khiến mọi người mất tập trung bằng cách kích hoạt hệ thống của não. Nhạc buồn có thể có tác dụng ngược lại, bằng cách khuếch đại cảm xúc tiêu cực và làm tăng cảm giác khó chịu.

Sẽ cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận các mẫu điện não đồ (EEG) như một chỉ số định lượng về say tàu xe và để hiểu rõ hơn về tác động của âm nhạc đối với chứng say tàu xe. Các nhà nghiên cứu cũng kêu gọi thực hiện các nghiên cứu trong điều kiện thực tế, vốn có thể tác động đến não bộ theo cách khác so với đường mô phỏng. Họ dự định tiếp tục các thí nghiệm này bằng việc điều tra các dạng say tàu xe khác nhau và vai trò của sở thích âm nhạc cá nhân.

Các nhà nghiên cứu kết luận, những người bị say tàu xe khi đi du lịch có thể nghe nhạc vui tươi hoặc nhẹ nhàng để giảm bớt cảm giác khó chịu và giảm được say xe.